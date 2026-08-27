Масовни руски удар на Украјину: На мети Кијев, луке и кључни индустријски објекти

Аутор:АТВ редакција
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Руске снаге су током ноћи извеле масовни удар на објекте у Украјини повезане са Оружаним снагама Украјине, саопштило је Министарство одбране Русије.
"Оружане снаге Руске Федерације су током ноћи извеле масовни удар високопрецизним оружјем ваздушног, копненог и морског базирања, као и ударним беспилотним летјелицама", наводи се у саопштењу.
Циљеви напада били су објекти украјинског војно-индустријског комплекса, металуршке и нафтно-прерађивачке индустрије, као и логистички центри у Кијеву, Бориспољу, Запорожју, Кременчуку, Кривом Рогу и Иљичовки.
Такође су погођени објекти инфраструктуре у лукама "Одеса", "Черноморск" и "Рени", који се користе за допремање и складиштење терета војне намјене и горива и мазива намијењених за снабдевање Оружаних снага Украјине, као и енергетски објекти који обезбеђују функционисање лука у Одеској области.
Према информацијама украјинских медија, руска војска је употребила и балистичке ракете. Истовремено, након претходних удара на циљеве у Кијеву, Владимир Зеленски је признао да снаге противваздушне одбране нису успевале да одбију нападе.
У Министарству одбране Русије више пута су истицали да њихове снаге наносе ударе по инфраструктури с циљем смањења војно-економског потенцијала противника.
Како се наводи, за то користе ударне беспилотне летјелице и високопрецизно оружје дугог домета, способно да погоди циљеве како у Кијеву, тако и на цијелој територији Украјине, преноси РТ Балкан.
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