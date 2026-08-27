Електро Бијељина добила сертификат за сервисирање и баждарење бројила

Аутор:Тијана Петровић
Коментари:0
Предузеће Електро Бијељина добило је сертификат за комплетно сервисирање и баждарење бројила чиме су осавременили начин очитавања и мјерења утрошене електричне енергије. Сертификат потврђује да предузеће сада може у потпуности, у властитим капацитетима, обављати ове послове. Набавком савременог испитног стола, опремљеност је подигнута на виши ниво, а испитивања електроенергетске опреме сада се обављају прецизније и ефикасније.
"Изузетно је значајан. Нисмо зависни од других предузећа, од предузећа која су на неки начин заузета својим пословима па због тога тај поступак самог сервисирања и баждарења би морао да причека односно да касни. Наши потрошачи ће брже да добијају одговор, брже ће исправно, сервисирано, баждарено бројило долазити на лице мјеста и мислим да је то на неки начин интерес потрошача. Јако значајно је када је у питању уштеда, не морамо плаћати те услуге никоме другом него смо ми употпунили комплетан тај процес баждарења бројила", каже Ђоко Васић, извршни директор за мјерења и односе са корисницима у ОДС Електро Бијељина.
У лабораторији се врши испитивање свих врста бројила. Први и ванредни преглед, редовно баждарење и исправност бројила. Све су то послови који се обављају захваљујући савременој опреми коју предузеће посједује.
"Што се тиче опреме, посједујемо три испитна независна стола, Енелов ДБ2 који може да мјери десет бројила, КМС микроелектроника који може да мјери 24 бројила и овај најновији који мјери 32 бројила. Дакле, са овом опремом можемо у једном моменту све врсте бројила. Да ли су индукциона или електронска. Оно што је битно истаћи свакако да посједујемо од скоро акт о акредитацији по стандарду 17.020 а такође од прије мјесец дана посједујемо овлашћење односно овлашћена смо лабораторија од Републичког завода за стандардизацију и метрологију. То су неке ствари које нам омогућавају да радимо самостално, да припремамо сва бројила која иду на терен и још оно што бих споменуо, да је свакако и мимо сертификата и мимо опреме коју посједујемо врло битно да имамо стручне и оспособљене кадрове. Ми овдје имамо контролоре који су преко 25 година у области законске метрологије што на крају уствари и даје тај резултат да бројила која иду на терен буду прецизна, да тачно мјере и буду поуздана", каже Миодраг Шушић, руководилац Службе за верификацију бројила и технички руководилац лабораторије у ОДС Електро Бијељина.
Пут бројила од терена до поновне уградње пролази кроз неколико важних фаза. Након пријема и сервисирања слиједи детаљно испитивање у лабораторији, како би се потврдила његова исправност и прецизност.
"Систем је тако организован да бројила стижу са терена. Ми независно од ове лабораторије имамо и сервисе гдје се припреме бројила, сервисирају. Када тако припремљена, сервисирана бројила стигну у лабораторију, онда их испитујемо, када прођу све процедуре и законске основе, онда верификујемо бројила и шаљемо их даље на терен", каже Миодраг Шушић.
Све ово доноси и значајну финансијску уштеду, али прије свега доприноси задовољству крајњих корисника. Ефикаснији процеси и квалитетнији резултати са терена, потврђују да Електро Бијељина на овај начин унапређује и додатно подиже квалитет својих услуга
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
17 ч2
Градови и општине
18 ч0
Градови и општине
18 ч0
Градови и општине
18 ч0
Најновије
Најчитаније
13
30
13
14
13
14
13
12
13
03
Тренутно на програму