Adria sports conference: Пријаве у току, организатори најављују сјајне панеле

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Ближи се почетак другог издања “Адриа спортс цонференце поwеред бy Моззарт”, а увелико су у току пријаве за присуство на тематским панелима.
Adria sports conference и ове године окупиће бројне великане из свијета, спорта, маркетинга, медија и бизниса, а у друштву панелиста су Светислав Песић, Витор Баија, Урош Медић, Андреа Лекић, Марина Маљковић, Николина Милић, Филип Филиповић, Иван Миљковић, Немања, Љубиша и Стефан Мајдов, те Ћус Матео.
“Велико је интересовање за присуство на панелима, а ми, овим путем, позивамо све заинтересоване да се што прије пријаве путем сајта www.adriconf.com, како би, на вријеме обезбиједили своје мјесто. Улаз је потпуно бесплатан на други дан конференције током којег ће бити одржано пет панела у периоду од 10.00 до 15.00 часова, а увјерени смо да ће сви присутни моћи да сазнају нешто ново. Поносни смо на друштво панелиста које смо окупили ове године и то је још један доказ да Adria sports conference наставља да расте.” поручили су организатори.
Adria sports conference powered by Mozzart биће одржана у Бањалуци (Острво Стара Ада) , 2 - 3. септембра, а улаз на први дан конференције могућ је само уз позивницу организатора.
Други дан је бесплатан уз претходну пријаву.
Остали спортови
5 д0
Остали спортови
1 седм0
Остали спортови
1 седм0
Стил
3 мј0
Остали спортови
18 ч0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
3 д0
Остали спортови
3 д0
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