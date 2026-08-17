Adria sports conference поново окупља великане из свијета спорта, медија, маркетинга и бизниса

Аутор:АТВ редакција
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Бањалука ће поново да постане регионална престоница спорта, маркетинга, медија и бизниса, а све захваљући Adria sports conference која у свом другом издању поново доводи велика имена у град на Врбасу.
Светислав Пешић, Урош Медић, Ћус Матео, Иван Милковић, Марина Маљковић, Немања, Стефан и Љубиша Мајдов само су неки из друштва панелиста који ће током трајања Adria sports conference, 2. и 3. септембра, присутнима да пренесу своја богата животна, спортска и пословна искуства. Идеја је, кажу, организатори, да бањалучка публика, али и бројни гости који ће да пристигну из Европе и региона, из прве руке сазнају како се стиже до шампионског успјеха, али и које замке вребају на том путу.
„Велико нам је задовољство што ћемо у свом другом издању поново у Бањалуци да окупимо бројне шампионе који су својим дјелима оставили неизбрисив траг у свијету спорта, маркетинга, медија и бизниса. Adria sports conference се већ након своје премијере позиционирала као једна од водећих конференција на ову тему, а доказ томе су бројни гости и панелисти који нам стижу и ове године. Бањалуци, као граду блиставе спортске традиције, требао је овакав догађај који на једном мјесту окупља великане који имају шта да кажу и од којих може много тога да се научи. На Adria sports conference повезујемо шампионску причу са дјелима и познанствима, а то је нешто што нема цијену“, кажу организатори
Adria sports conference ове године подијељена је у двије тематске цјелине, по први пут биће организована и под ведрима небом на локацији Острво Стара Ада.
„Ове године одлучили смо да представимо и своје 'опен ер' рухо које ће, увјерени смо, да изазове бројне позитивне реакције. Први дан Adria sports conference, назвали смо 'Ноћ шампиона' и окупиће наше пријатеље, спонзоре и госте који нам стижу уз два панела која ћемо још мало да држимо у тајности, а која ће да буду, увјерени смо, пун погодак. Ништа мање важан није ни наш 'Пут шампиона' који припремамо за наредни дан на којем ће сви они који нам дођу, из прве руке, моћи да сазнају све о великим побједама и животном путу наших панелиста, а то су 'лекције' које свима могу да буду за наук за неке будуће изазове. Оно што желимо посебно да нагласимо је да је улаз потпуно бесплатан за други дан тако да ће сви заинтересовани моћи да присуствују панелима.“ кажу организатори.
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