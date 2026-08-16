Logo

Ивичић до рекорда БиХ и Српске у Чешкој

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 18:22

Коментари:

0
Лука Ивичић
Фото: Уступљена фотографија

Фантастичан наступ Луке Ивичића на међународном митингу у вишебојима Т.КОП КУП који је одржан 15\16 августа у Прагу (Чешка).

Лука је скупивши 6476 бодова успио да постави нови рекорд БиХ и рекорд Републике Српске у десетобоју за сениоре.

Уз остварен рекорд Лука је на побједничком постољу заузео треће мјесто одмах иза такмичара из Чешке и Израела у изузетно јакој конкуренцији од 18 такмичара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Лука Ивичић

Коментари (0)

Више из рубрике

Боксерски меч Славија

Остали спортови

Боксерски спектакл на отвореном у Бањалуци: Младе репрезентације Русије и Србије у рингу

2 д

0
Велики таленат којем је један ударац промијенио живот: 7 мјесеци коме, деценија агоније и смрт у 34. години

Остали спортови

Велики таленат којем је један ударац промијенио живот: 7 мјесеци коме, деценија агоније и смрт у 34. години

2 д

0
Трагичан крај тужне боксерске приче: Преминуо легендарни Причард Колон

Остали спортови

Трагичан крај тужне боксерске приче: Преминуо легендарни Причард Колон

2 д

0
Рукомет Добој

Остали спортови

Добој поново центар рукометног свијета

2 д

0

  • Најновије

19

49

Природна богатства - ресурс или одговорност?

19

38

Тежак удес између Клашница и Прњавора, саобраћај обустављен

19

36

"Наметнуте одлуке високих представника у БиХ су ништавне"

19

30

Одржана 151. Невесињска олимпијада

19

25

Игор Додик: Посебну пажњу посветити положају Срба у Федерацији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима