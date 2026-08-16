Ивичић до рекорда БиХ и Српске у Чешкој

Аутор:АТВ редакција
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Фантастичан наступ Луке Ивичића на међународном митингу у вишебојима Т.КОП КУП који је одржан 15\16 августа у Прагу (Чешка).
Лука је скупивши 6476 бодова успио да постави нови рекорд БиХ и рекорд Републике Српске у десетобоју за сениоре.
Уз остварен рекорд Лука је на побједничком постољу заузео треће мјесто одмах иза такмичара из Чешке и Израела у изузетно јакој конкуренцији од 18 такмичара.
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