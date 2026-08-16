Ово је само упозорење: Мјештани због сувих чесми на протесту

Аутор:Магдалена Глигић
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Вода је обећана, цјевовод се гради, рокови пролазе, а чесме у појединим бањалучким насељима и даље суве. Разумијевања за нова обећања и стрпљења мјештани више немају.
У Мишином хану изашли су на улице.Блокирали су магистрални пут. Питају колико још треба да чекају на оно без чега се, једноставно не може живјети?
Чесме су пресушиле одавно али и стрпљење мјештана Мишиног Хана.
Данашње окупљање је како кажу само "протест опомене". Градским властима јасно поручују да воду морају добити јер већ данима немају основне услове за живот.
"Говорим само истину ово је брука и срамота седми дан без воде",
"Не могу мала дјеца излазити, да смо њих извели, 70 дјеце која су чак и у пеленама, како то дијете окупати?"
"Нас 12 има у кући има, то је срамота. Мени је дошло да легнем овде на асфалт", говоре огорчени мјештани за АТВ.
На муке мјештана надлежни нијеми. Директор водовода које се раније јављао више се не јавља на позиве грађана. Посљедње информације које су добили од бањалучког Водовода су поражавајуће – воде нема до даљњег.
"Он се сада више не јавља, ни синоћ ни данас, не знам шта да ради, обећава обећава, од тог обећања ништа. Људи имају дјецу имам их и ја сама, људи немамо да се окупамо немамо за стоку нема.Само желимо воду!",
"Откад је школа завршена ми кап воде нисмо имали у року од ових мјесец и по дана два",
"Нас 13 има у кући и још су дошли нам гости из Србије, људи се немају чиме окупати, погледај какви смо!“,
"Шта ће рећи? Бруку и срамоту! Ето шта су нам рекли. Брука и срамота да нема воде у 21 вијеку осам дана, назовемо водовод он каже немамо до даљњега воде. До даљњег", додају мјештани.
Возачи који су се нашли на блокираној дионици нису били љути на грађане јер их како кажу разумију и свјесни су проблема у којем се мјештани налазе.
"На равно да их разумијем вјероватно бих и ја исто поступила. Исто бих поступила, ово је катастрофа у плус 40 да немају људи воду то нема нигдје у 21 вијеку, то је жалосно", каже једна возачица која се задесила на путу и додаје:
"Кренула сам мајки у Пискавицу исто нема воде данима, 20 дана немају воде и возим јој воду јер нема да попије и лоше јој је".
Мјештани поткозарских насеља овде неће стати. Најављују ново, масовније окупљање и то већ сутра. Најављени протест неће бити само опомена и трајаће док не прође несташица воде која је погодила њихове домове.
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