Медији: Троје ухапшених због подметања пожара су српске националности

Аутор:АТВ редакција
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Хрватска полиција ухапсила је четворо људи због сумње да су повезани с изазивањем пожара на задарском подручју, у акцију се укључио и УСКОК, а према незваничним информацијама које је пренио "РТЛ", троје од четворо ухапшених су хрватски грађани српске националности.
"Индексу" је потврђено да УСКОК разматра има ли у случају подметања пожара код Задра елемента кривичног дјела тероризма, а истражује се и сумња на тероризам.
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Поменуте четири особе ухапшене су синоћ на ширем бенковачком подручју након дојаве грађана који су полицији пријавили њихово сумњиво понашање. Полиција засад није објавила идентитете ухапшених нити је навела с којим их конкретно пожарима повезује.
Према незваничним информацијама РТЛ-а, међу ухапшенима су троје хрватских држављана српске националности и једна страна држављанка.
Према истом извору, један брачни пар уочио је четворо људи у близини Раштевића крај Бенковца. Наводно су их затекли док су палили ватру и одмах су позвали полицију.
Полиција је након дојаве, која је стигла синоћ послије 20 сати, кренула у потрагу. Полицајци су у кратком року лоцирали и зауставили сумњиво возило у којем су се налазиле четири особе. Сви су ухапшени и доведени у полицијске просторије, преноси "Индекс".
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Над њима се, како се тврди, "спроводи криминалистичко истраживање којим би се требале утврдити све околности њиховог кретања и могућа повезаност с пожарима на задарском подручју".
"РТЛ" наводи да истражитељи провјеравају могућност да је четворка повезана с више пожара који су протеклих дана избили на задарском подручју. Најновија информација је да се у случај укључио и УСКОК због сумње на тероризам.
Та информација засад није званично потврђена из УСКОК-а ни полиције.
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