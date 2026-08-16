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Медији: Троје ухапшених због подметања пожара су српске националности

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 19:56

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Пожар код Задра
Фото: Фејсбук / Ватрогасци

Хрватска полиција ухапсила је четворо људи због сумње да су повезани с изазивањем пожара на задарском подручју, у акцију се укључио и УСКОК, а према незваничним информацијама које је пренио "РТЛ", троје од четворо ухапшених су хрватски грађани српске националности.

"Индексу" је потврђено да УСКОК разматра има ли у случају подметања пожара код Задра елемента кривичног дјела тероризма, а истражује се и сумња на тероризам.

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Поменуте четири особе ухапшене су синоћ на ширем бенковачком подручју након дојаве грађана који су полицији пријавили њихово сумњиво понашање. Полиција засад није објавила идентитете ухапшених нити је навела с којим их конкретно пожарима повезује.

Према незваничним информацијама РТЛ-а, међу ухапшенима су троје хрватских држављана српске националности и једна страна држављанка.

Према истом извору, један брачни пар уочио је четворо људи у близини Раштевића крај Бенковца. Наводно су их затекли док су палили ватру и одмах су позвали полицију.

Полиција је након дојаве, која је стигла синоћ послије 20 сати, кренула у потрагу. Полицајци су у кратком року лоцирали и зауставили сумњиво возило у којем су се налазиле четири особе. Сви су ухапшени и доведени у полицијске просторије, преноси "Индекс".

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Над њима се, како се тврди, "спроводи криминалистичко истраживање којим би се требале утврдити све околности њиховог кретања и могућа повезаност с пожарима на задарском подручју".

"РТЛ" наводи да истражитељи провјеравају могућност да је четворка повезана с више пожара који су протеклих дана избили на задарском подручју. Најновија информација је да се у случај укључио и УСКОК због сумње на тероризам.

Та информација засад није званично потврђена из УСКОК-а ни полиције.

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Тагови :

пожар

Задар

Хрватска

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