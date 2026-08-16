Штрбац: Хрватска добила шта је тражила - постала је сметлиште Европе

Аутор:АТВ редакција
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Директор Документационо-информационог центра "Веритас" Саво Штрбац изјавио је да су Хрвати били толико опсједнути жељом да се одвоје од Београда и да су добили оно што су тражили - постали су сметлиште Европе, којој су толико жељели да припадну.
Поводом скандала у вези са открићем да су хиљаде тона отровног отпада нелегално складиштене усред Госпића у Лици, Штрбац истиче да је запрепаштен тиме како је било могуће да се у специјалним возилима годинама непримијећено довози толики отпад.
"Непојмљиво ми је како људи могу пасти на тај ниво да усред Госпића довезу толики отпад из Европе и одлажу на отвореном, да по њему пада киша, уноси га у земљу, јер цијела Лика је крашко подручје пуно вода које иду према мору и да тако све дуготрајно трују", рекао је Штрбац Срни.
Он подсјећа и на чувено "црно брдо" у српском селу Биљани Доњи код Бенковца које чини око 140.000 тона отпадне феролегурне шљаке из бившег шибенског металуршког предузећа ТЕФ.
Канцерогена шљака је деценију и по загађивала животну средину упркос казнама Европског суда, а бука се не би дигла и казни можда и не би било да због вјетра није тровала хрватско село Шкабрњу.
"Изабрали су за одлагалиште мјесто гдје су били Срби. Планери нису рачунали на то да тамо бура дува са сјевера према југу и да су одмах с јужне стране Хрвати", рекао је Штрбац.
У Хрватској је избила велика политичка и еколошка афера након што се сазнало да је годинама на мјесту бившег Пољопривредно-прехрамбеног комбината "Велебит" у Госпићу незаконито одложено око 37.000 тона опасног отпада, а најновија вјештачења показала да су загађене подземне воде.
Међу отпадом је електронски и медицински, а посебно забрињава присуство ПФАС спојева, такозваних вјечних хемикалија у подземној води, низводно од мјеста гдје је одложен отпад.
Локални званичници и опозиција затражили су хитну санацију и прогласили ситуацију еколошком катастрофом, док је хрватски премијер Андреј Пленковић поручио да је вода у Госпићком водоводу здравствено исправна и оптужио опозицију за стварање непотребне панике и хистерије међу грађанима.
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