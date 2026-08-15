Букте пожари широм Црне Горе: Ево гдје је најкритичније

Аутор:АТВ редакција
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У Црној Гори тренутно су активни пожари у пет општина, а најкритичније је у Херцег Новом, на потезу од Бијеле до Зеленике, и у Улцињу, гдје ватрогасци покушавају да одбране трафостаницу и цркву.
Како је саопштило данас црногорско Министарство унутрашњих послова, у Херцег Новом најкритичнија је ситуација изнад Ђеновића, док се пожар активирао и изнад Драгаља, у општини Котор, јавља Радио-телвизија Црне Горе.
У Улцињу су и даље активни пожари у Владимиру, Клезни, Гачу, Зогању, Бриској Гори и Дарзи, гдје ватрогасци покушавају да од пожара заштите трафостаницу и цркву.
Хроника
Огласили се ватрогасци о пожару у центру Требиња
У Бару су активни пожари на Голом брду и у Лисињу, али тренутно не представљају опасност, наводи МУП Црне Горе.
У гашењу пожара широм Црне Горе ватрогасцима помажу авиони МУП-а и хеликоптер Војске Црне Горе.
На терену у Херцег Новом тренутно су 73 ватрогасца са 20 возила, док је у општини Никшић ангажовано 50 ватрогасаца са 10 ватрогасних возила.
У општини Улцињ ангажовано је 14 војника са два теренска возила и три ватрогасна камиона.
(Танјуг)
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