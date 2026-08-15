Пожар из БиХ се проширио у Хрватску, у гашење укључени војска и канадери

Аутор:АТВ редакција
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Пожар из БиХ јутрос је прешао на хрватску страну Динаре, саопштила је Хрватска ватрогасна заједница.
Пожар је уочен системом видео-надзора Жупанијског ватрогасног центра Шибенско-книнске жупаније, након чега су на терен упућене ватрогасне снаге, пренио је Индекс.
У гашењу тренутно учествује 37 ватрогасаца са 19 возила из Интервенцијске ватрогасне јединице Шибеник, Јавне ватрогасне јединице Книн и добровољних ватрогасних друштава Книн, Кијево и Свети Јурај Кистање.
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На пожаришту је и жупанијски ватрогасни командант.
У акцију је од 10 часова укључено и 26 припадника противпожарног вода Хрватске копнене војске, а из ваздуха пожар гасе два канадера ЦЛ-415.
(Танјуг)
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