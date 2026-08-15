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Пожар из БиХ се проширио у Хрватску, у гашење укључени војска и канадери

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 13:35

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Канадер гашење пожара Француска 14.7.2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Пожар из БиХ јутрос је прешао на хрватску страну Динаре, саопштила је Хрватска ватрогасна заједница.

Пожар је уочен системом видео-надзора Жупанијског ватрогасног центра Шибенско-книнске жупаније, након чега су на терен упућене ватрогасне снаге, пренио је Индекс.

У гашењу тренутно учествује 37 ватрогасаца са 19 возила из Интервенцијске ватрогасне јединице Шибеник, Јавне ватрогасне јединице Книн и добровољних ватрогасних друштава Книн, Кијево и Свети Јурај Кистање.

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На пожаришту је и жупанијски ватрогасни командант.

У акцију је од 10 часова укључено и 26 припадника противпожарног вода Хрватске копнене војске, а из ваздуха пожар гасе два канадера ЦЛ-415.

(Танјуг)

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Тагови :

Хрватска

пожар

Ватрогасци

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