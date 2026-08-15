Двоје ухапшених у акцији "Вакум", пронађене 93 стабљике и 17 килограма марихуане

Аутор:АТВ редакција
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У оквиру акције кодног назива "Вакум", лишени су слободе Д.Ђ. и С.Г. са подручја Добоја због сумње да су починили кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога.
Осумњичени су затечени на лицу мјеста приликом полицијске интервенције на плантажи, гдје су пронађене и изузете 93 стабљике индијске конопље, као и опрема коришћена за њихов узгој.
На основу наредбе Основног суда у Добоју, полиција је извршила претресе на више локација које користе ухапшени. Том приликом пронађено је и одузето око 17 килограма и 680 грама сасушене биљне материје која асоцира на марихуану. Материја је била упакована у вакумиране пакете од по један килограм, намијењене за даљу продају.
Осумњичена лица ће у законом предвиђеном року, уз извештај о почињеном кривичном дјелу, бити предата у надлежност Окружног јавног тужилаштва Добој.
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