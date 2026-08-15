Logo

Двоје ухапшених у акцији "Вакум", пронађене 93 стабљике и 17 килограма марихуане

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 13:23

Коментари:

0
Марихуана
Фото: Уступљена фотографија

У оквиру акције кодног назива "Вакум", лишени су слободе Д.Ђ. и С.Г. са подручја Добоја због сумње да су починили кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога.

Осумњичени су затечени на лицу мјеста приликом полицијске интервенције на плантажи, гдје су пронађене и изузете 93 стабљике индијске конопље, као и опрема коришћена за њихов узгој.

На основу наредбе Основног суда у Добоју, полиција је извршила претресе на више локација које користе ухапшени. Том приликом пронађено је и одузето око 17 килограма и 680 грама сасушене биљне материје која асоцира на марихуану. Материја је била упакована у вакумиране пакете од по један килограм, намијењене за даљу продају.

Осумњичена лица ће у законом предвиђеном року, уз извештај о почињеном кривичном дјелу, бити предата у надлежност Окружног јавног тужилаштва Добој.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хапшење

акција "Вакум"

Дрога

заплијењена дрога

марихуана

Коментари (0)

Прочитајте више

Мигрант који је из Марока прешао у Шпанију моли се на плажи у шпанској енклави Цеути, у недјељу, 2. августа 2026. године.

Свијет

Спријечен нови покушај илегалног преласка миграната у Сеуту

1 ч

0
Дјевојка са смеђом косом држи цвијеће у руци.

Стил

Јесен стиже, а са њом и нови бјути тренд: Коса не мора бити савршено исфенирана

1 ч

0
Ђани

Сцена

Ђани мијења свој изглед: На естетску операцију ће потрошити 10.000 евра

1 ч

0
Полиција МУП РС Бањалука

Хроника

У судару два аутомобила погинуо мушкарац из Рогатице

2 ч

0

Више из рубрике

Полиција МУП РС Бањалука

Хроника

У судару два аутомобила погинуо мушкарац из Рогатице

2 ч

0
Ухапшени М.М. у Требињу

Хроника

МУП Српске поново хапсио по међународној потјерници

23 ч

0
Шупић оптужен за кријумчарење дроге преко граница БиХ, Србије и Црне Горе

Хроника

Шупић оптужен за кријумчарење дроге преко граница БиХ, Србије и Црне Горе

1 д

0
Осуђеник ухапшен по наредби суда, спроведен у КПЗ Бањалука

Хроника

Осуђеник ухапшен по наредби суда, спроведен у КПЗ Бањалука

1 д

0

  • Најновије

14

50

Стевандић: Споменко Гостић је завјет чисте душе Српске

14

49

Дјечак (13) задобио повреде опасне по живот приликом пада са коња

14

35

Огласили се из Службе хитне медицинске помоћи Бањалука: Ово су најчешће интервенције љети

14

26

Нови формати у нашем програму од понедјељка

14

23

Свештеник савјетује вјернике: Шта урадити ако се омрсите током Госпојинског поста?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима