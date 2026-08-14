Шупић оптужен за кријумчарење дроге преко граница БиХ, Србије и Црне Горе

Аутор:АТВ редакција
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Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу против Радоје Шупића (66), држављанина Србије и БиХ, због кријумчарења дроге.
”Оптуженом се на терет ставља да је од марта 2023. године као припадник организоване криминалне групе људи, у више наврата неовлаштено преносио марихуану преко границе БиХ, Црне Горе и Србије ради даље продаје”, саопштило је Тужилаштво БиХ.
Додају да је оптужени дрогу скривао у посебно уграђеном простору аутомобила којим је управљао.
”Након претреса дрога је у два наврата одузета од стране припадника МУП-а Србије и полицијских службеника МУП-а Кантона Сарајево”, наводе у тужилаштву.
Оптужницом, Шупићу се на терет стављају кривична дјела удруживање ради чињења кривичних дјела и неовлаштени промет опојним дрогама.
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