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Венецуела жели да врати своје злато из Енглеске

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 14:00

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Венецуела жели да врати своје злато из Енглеске
Фото: Pixabay

Власти Венецуеле планирају да врате златне резерве у вриједности од четири милијарде долара из Банке Енглеске, објавио је "Фајненшел тајмс" позивајући се на саопштење Каракаса.

Влада и опозиција су, како се наводи, у заједничком саопштењу рекли да раде на повратку међународних резервних средстава Венецуеле која се налазе у Банци Енглеске.

У саопштењу се наводи да ће се средства искористити за обнову након недавних земљотреса.

Велика Британија од 2018. године одбија да призна Владу Венецуеле, чиме је овој латиноамеричкој држави онемогућен приступ 31 тони злата похрањеног у трезорима Банке Енглеске.

Банка Енглеске, како се наводи, чека правно разјашњење о томе ко ће контролисати златне резерве након што буду враћене Венецуели, преноси Срна.

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Тагови :

Венецуела

Злато

Велика Британија

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