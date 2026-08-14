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Затворено 30 продавница: Трговински ланац пропао, у току распродаја залиха

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 08:58

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Катанац врата капија
Фото: Bich Tran/Pexels

Познати ланац спортске моде и обуће Џеј Ди спортс (JD Sports) драстично смањује своју мрежу продавница у Њемачкој и Европи.

Након што је компанија најавила преиспитивање пословања на европском тржишту, у току је затварање око 30 од укупно 100 њемачких продавница. Као главни разлог за овај радикалан рез, руководство компаније наводи значајне финансијске губитке у погођеним продавницама.

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Сада се постепено открива које су продавнице већ затворене или ће ускоро престати са радом, а поједине су већ уклоњене са званичних интернет страница и претраживача продавница, пише Феникс магазин.

Који градови су обухваћени затварањем?

Према писању стручног портала "Shoez", затварање продавница до сада је потврђено или већ спроведено на сљедећим локацијама:

  • Крефелд
  • Херне
  • Визбаден
  • Цвикау
  • Кил
  • Милхајм-Керлих
  • Јена
  • Минхен
  • Ашхафенбург

У појединим продавницама, попут оне у Јени, у току је велика завршна распродаја залиха која траје до 22. августа. Још увијек није званично објављено које ће преостале продавнице бити обухваћене овим таласом затварања, али је најављено да се истовремено преиспитује и пословање њихових продавница у Француској.

Од једне продавнице до глобалног модног дива

Џеј Ди спортс је британска компанија са сједиштем у Манчестеру. Иницијали „ЏД“ означавају име оснивача, Џона Дејвида, који је прву продавницу отворио још 1981. године.

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Прва међународна продавница отворена је 2010. године у француском граду Лилу, након чега је услиједила снажна глобална експанзија на тржишта Шпаније, Ирске, Холандије, Њемачке, Аустралије, Сингапура, Тајланда и САД.

Према сопственим подацима, Џеј Ди спортс данас управља са око 4.800 продавница широм свијета, али су их губици на европском тлу приморали да смање капацитете.

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Тагови :

Џеј Ди спортс

Њемачка

Стечај

Продавница

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