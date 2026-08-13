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Продужена одлуку о подршци грађанима за гориво до 14. септембра

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 14:15

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Продужена одлуку о подршци грађанима за гориво до 14. септембра
Фото: ATV

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о продужетку примјене Одлуке о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтних деривата, чиме је мјера умањења цијена горива продужена све до 14. септембра 2026. године.

Овом одлуком обезбјеђује се наставак подршке грађанима и привреди Републике Српске како би се ублажили негативни ефекти глобалних и локалних цјеновних осцилација на тржишту енергената.

"Напомињемо да је на основу примјене Одлуке о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтних деривата, из буџета Владе Републике Српске у овој години, у периоду април – мај, укупно исплаћено 1,83 милиона КМ; у периоду мај –јун укупно исплаћено 2,45 милиона; док се очекује да у периоду јун – јул буде исплаћено око 2,7 милиона по основу захтјева достављених од трговаца нафтним дериватима који учествују у овој акцији", наводе из Владе Српске.

Тренутно је у провођење мјера Владе Републике Српске укључено 45 привредних субјеката који се баве прометом нафтних деривата са 281 продајним мјестом у Републици Српској, чији подаци су доступни и на интернет страници Министарства трговине и туризма Републике Српске.

"Наведени подаци јасно указују на све већу заинтересованост грађана Републике Српске за мјере које Влада Републике Српске проводи од априла 2026. године у циљу заштите животног стандарда становништва и обезбјеђивања стабилности тржишта нафтних деривата у Републици Српској", речено је из Владе Српске.

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Тагови :

Влада Републике Српске

гориво

акцизе на гориво

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