Производња нафте у јулу порасла за 1,42 милиона барела дневно

Аутор:АТВ редакција
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Производња нафте земаља ОПЕК-а, укључујући Уједињене Арапске Емирате, повећана је у јулу за 1,42 милиона барела дневно у односу на јун и достигла 37,66 милиона барела, наводи се у новом извјештају ове организације.
"Према доступним подацима, производња сирове нафте земаља које учествују у Декларацији о сарадњи у јулу је повећана за 1,42 милиона барела дневно на мјесечном нивоу, на просјечних 37,66 милиона барела", пише у извјештају.
Земље које учествују у нафтном споразуму требало је да смање производњу у односу на основни ниво из августа 2022. године, узимајући у обзир добровољна ограничења и планове за надокнаду прекомјерне производње у износу од 3,323 милиона барела дневно.
Уједињени Арапски Емирати званично су иступили из ОПЕК-а 1. маја. Упркос томе, у августовском извјештају и даље су наведени подаци о њиховој производњи, иако та земља од иступања из споразума више нема производну квоту, преноси Срна.
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