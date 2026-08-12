Logo

Производња нафте у јулу порасла за 1,42 милиона барела дневно

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 14:32

Коментари:

0
Производња нафте у јулу порасла за 1,42 милиона барела дневно
Фото: Envato/GoldenDayz

Производња нафте земаља ОПЕК-а, укључујући Уједињене Арапске Емирате, повећана је у јулу за 1,42 милиона барела дневно у односу на јун и достигла 37,66 милиона барела, наводи се у новом извјештају ове организације.

"Према доступним подацима, производња сирове нафте земаља које учествују у Декларацији о сарадњи у јулу је повећана за 1,42 милиона барела дневно на мјесечном нивоу, на просјечних 37,66 милиона барела", пише у извјештају.

Земље које учествују у нафтном споразуму требало је да смање производњу у односу на основни ниво из августа 2022. године, узимајући у обзир добровољна ограничења и планове за надокнаду прекомјерне производње у износу од 3,323 милиона барела дневно.

Уједињени Арапски Емирати званично су иступили из ОПЕК-а 1. маја. Упркос томе, у августовском извјештају и даље су наведени подаци о њиховој производњи, иако та земља од иступања из споразума више нема производну квоту, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

цијене нафте

Нафта

повећање цијена

УАЕ

Коментари (0)

Више из рубрике

Рачуница проста: Ево ко више брине о својим борцима

Економија

Рачуница проста: Ево ко више брине о својим борцима

1 д

1
Застава Њемачке

Економија

Није добро: Расту проблеми у Њемачкој

1 д

1
Синиша Пепић: Стабилност

Економија

Синиша Пепић: Стабилност

1 д

0
"Влада Српске опредјељена за ванредно усклађивање пензија када год постоје реални извори финансирања"

Економија

"Влада Српске опредјељена за ванредно усклађивање пензија када год постоје реални извори финансирања"

1 д

0

  • Најновије

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

20

02

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

19

52

Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

19

47

Плате до 2.580 КМ: Град у БиХ тражи раднике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима