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Због чега се јавља неодољива жеља за слаткишима: Тијело шаље сигнал

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 15:21

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Колачи Торта
Фото: pexels/Joaquin Egea

Неодољива жеља за слаткишима може се јавити у било које доба дана, па се многи људи питају зашто им се то дешава. Ако осјећате жељу за слаткишима, чак и послије ручка, то је сигнал да организму фале неке хранљиве материје.

Сматрам да се жеља за слаткишима јавља када тијелу треба брзо повећање енергије – каже дијетолог Али Бендијер.

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– То се може јавити као резултат недовољног уноса хранљивих материја које тијелу дају енергију или због мало сна – додаје.

Мањак витамина и минерала

Стручњаци су се такође сложили да потреба за слатким може указивати ​​на недостатак есенцијалних нутријената, као што су хром, магнезијум, цинк, витамини Б, протеини и здраве масти.

„Протеини и масти пружају стабилан и трајан извор енергије“, објашњава др Сара Олсевски.

Ова 4 знака упућују на недостатак основних хранљивих материја у организму:

Недостатак магнезијума

Ако ваша потреба за слаткишима обично заврши тако што поједете чоколаду, можда имате низак ниво магнезијума, каже дијетолог.

Недостатак витамина Б

Недостатак витамина Б је још један скривени сигнал који стоји иза потребе за шећером. Витамини Б1, Б7 и Б12 су кључни за метаболизам глукозе. Ако имате низак ниво витамина Б, ваше тело може имати проблема с разградњом глукозе за производњу енергије, због чега можете имати потребу за више шећера, пише НајЖена.

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Недостатак цинка

– Цинк је кључна хранљива материја која игра многе улоге у организму, укључујући помоћ варењу, раду живаца и метаболизму енергије – каже дијетолог. Када је ниво цинка низак, то може довести до дисфункције метаболизма, што може подстаћи жељу за храном. Укључите више хране богате цинком у своју исхрану (сочиво, спанаћ, сјеменке бундеве, индијски орах).

Недостатак хрома

Битан минерал који игра улогу у метаболизму глукозе и производњи енергије. „Када је ниво хрома мали, способност тела да ефикасно користи глукозу из хране је смањена, што може довести до флуктуација у нивоу шећера у крви . То може изазвати жељу за шећером јер тело покушава да надокнади енергију. Умјесто да поједете неки слаткиш, узмите храну богату хромом (броколи, сок од грожђа, бијели лук, кромпир).

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

слаткиши

здравље

витамини

жеља за слаткишима

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