Због чега се јавља неодољива жеља за слаткишима: Тијело шаље сигнал

Аутор:АТВ редакција
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Неодољива жеља за слаткишима може се јавити у било које доба дана, па се многи људи питају зашто им се то дешава. Ако осјећате жељу за слаткишима, чак и послије ручка, то је сигнал да организму фале неке хранљиве материје.
Сматрам да се жеља за слаткишима јавља када тијелу треба брзо повећање енергије – каже дијетолог Али Бендијер.
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– То се може јавити као резултат недовољног уноса хранљивих материја које тијелу дају енергију или због мало сна – додаје.
Стручњаци су се такође сложили да потреба за слатким може указивати на недостатак есенцијалних нутријената, као што су хром, магнезијум, цинк, витамини Б, протеини и здраве масти.
„Протеини и масти пружају стабилан и трајан извор енергије“, објашњава др Сара Олсевски.
Ова 4 знака упућују на недостатак основних хранљивих материја у организму:
Ако ваша потреба за слаткишима обично заврши тако што поједете чоколаду, можда имате низак ниво магнезијума, каже дијетолог.
Недостатак витамина Б је још један скривени сигнал који стоји иза потребе за шећером. Витамини Б1, Б7 и Б12 су кључни за метаболизам глукозе. Ако имате низак ниво витамина Б, ваше тело може имати проблема с разградњом глукозе за производњу енергије, због чега можете имати потребу за више шећера, пише НајЖена.
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– Цинк је кључна хранљива материја која игра многе улоге у организму, укључујући помоћ варењу, раду живаца и метаболизму енергије – каже дијетолог. Када је ниво цинка низак, то може довести до дисфункције метаболизма, што може подстаћи жељу за храном. Укључите више хране богате цинком у своју исхрану (сочиво, спанаћ, сјеменке бундеве, индијски орах).
Битан минерал који игра улогу у метаболизму глукозе и производњи енергије. „Када је ниво хрома мали, способност тела да ефикасно користи глукозу из хране је смањена, што може довести до флуктуација у нивоу шећера у крви . То може изазвати жељу за шећером јер тело покушава да надокнади енергију. Умјесто да поједете неки слаткиш, узмите храну богату хромом (броколи, сок од грожђа, бијели лук, кромпир).
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