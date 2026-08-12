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Минић: Конститутивни народи да бирају свог члана Предсједништва БиХ

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 16:13

Коментари:

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Минић: Конститутивни народи да бирају свог члана Предсједништва БиХ
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да сви конститутивни народи у БиХ треба да бирају свог члана Предсједништва БиХ.

Одговарајући на питање новинара у Теслићу о ставу политичара из Хрватске да Хрвати из БиХ требају имати своју изборну јединицу, Минић је одговорио да не зна како ће то неко уредити јер и оно што је постојало до сада није функционисало.

„Првенствено сам фокусиран на Републику Српску и њене институције које бирају свог члана Предсједништва БиХ. Уколико постоји неки консензус, нисам против тога да и Хрвати добију ту могућност", истакао је Минића.

Он је изразио је сумњу у могућност договора у БиХ, подсјетивши на непрестане атаке на Републику Српску почевши од имовине, одлука Суда БиХ и свих оних кривичних пријава, негирања "геноцида".

Минић је изразио сумњу и у одржавање избора са новим технологијама, имајући у виду да опрема још није ни стигла.

"Данас је 12. август, опрема за гласање још није стигла, и то нам потврђују из Централне изборне комисије. Није јасан ни начин индентификације и гласања, скенери и све остало и колико ће то трајати. Значи, ми елементарне ствари нисмо урадили", каже Минић, преноси Срна.

Ми нисмо геноцидан народ, нисмо неко ко је правио зло

Минић је додао да очекује много бољу сарадњу Српске са новим амбасадором САД у БиХ јер га шаље нова америчка администрација која реално посматра стање.

"Ми нисмо у милости Америке, већ је Америка само постала реална. Међутим, нећу да искључим да радимо на томе да будемо у милости", рекао је Минић у Теслићу.

Он је напоменуо да је доласком предсједника САД Доналда Трампа на власт промијењена америчка политика према Републици Српској, почевши од укидања санкција, па до успостављања пројеката који ће ускоро бити реализовани од америчких компанија.

Минић каже да очекује да ће, да ће у складу са свим тим, бити и откочени одређени капитални пројекти у Републици Српској.

Он је навео и да је Република Српска имала прилику у САД представи српске жртве, те чињенице о ратним дешавањима у БиХ.

"То је опет само реалност. Ми нисмо "лоши момци", нисмо ни "геноцидан народ", нисмо неко ко је правио зло. Поготово нисмо једини", рекао је Минић.

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Тагови :

Саво Минић

Избори 2026

Избори 2026.

Република Српска

Предсједништво БиХ

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