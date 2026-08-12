Минић у обиласку новог објекта вртића "Палчић" у Теслићу

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић обишао је нови објекат вртића "Палчић" у Теслићу.
Минић је претходно присуствовао састанку у Градској управи Теслић са руководством града, на којем је било ријечи о текућим пројектима који се реализују на подручју ове локалне заједнице и будућим плановим.
За вртић "Палчић" у Теслићу одобрена су средства у износу од 959.525 КМ за завршетак изградње и опремање објекта, а средства предвиђена за ову годину већ су пребачена.
Такође, Минић је раније данас посјетио Храм Пресвете Тројице у Теслићу.
Протоколом је предвиђена и посјета стадиона Фудбалског клуба "Пролетер", гдје су такође у току радови.
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