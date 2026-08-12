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Минић у обиласку новог објекта вртића "Палчић" у Теслићу

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 15:51

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Премијер Републике Српске Саво Минић обишао је нови објекат вртића "Палчић" у Теслићу.
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић обишао је нови објекат вртића "Палчић" у Теслићу.

Минић је претходно присуствовао састанку у Градској управи Теслић са руководством града, на којем је било ријечи о текућим пројектима који се реализују на подручју ове локалне заједнице и будућим плановим.

За вртић "Палчић" у Теслићу одобрена су средства у износу од 959.525 КМ за завршетак изградње и опремање објекта, а средства предвиђена за ову годину већ су пребачена.

Такође, Минић је раније данас посјетио Храм Пресвете Тројице у Теслићу.

Протоколом је предвиђена и посјета стадиона Фудбалског клуба "Пролетер", гдје су такође у току радови.

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Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Теслић

Вртић

Република Српска

премијер Републике Српске

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