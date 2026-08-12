Саво Минић одао почаст страдалим српским борцима

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић данас је положио вијенац испред спомен-плоче у Спомен-храму Пресвете Тројице у Теслићу и упалио свијећу за око 550 погинулих српских бораца.
У пратњи Минића је и министар саобраћаја и веза Српске Зоран Стевановић.
Минић је посјетио парохијски дом у изградњи, посвећен краљу Драгутину, који се налази у порти Спомен-храма Пресвете Тројице, за чију изградњу су институције и Кабинет предсједника Српске до сада издвојили више од 1,2 милиона КМ.
Архијерејски намјесник теслићки Миладин Вуковић упознао је премијера о радовима на објекту, чије темеље је недавно освештао Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузлански Фотије.
Током данашње радне посјете, Минић ће у Градској управи Теслић одржати састанак са руководством овог града.
Од 15.15 часова планиран је обилазак новог објекта вртића "Палчић", чији завршетак изградње и опремање у износу од 1,5 милиона суфинансирају Кабинет предсједника Републике Српске и Градска управа Теслић, а потом и радова на стадиону Фудбалског клуба "Пролетер".
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