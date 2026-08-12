Бољи услови и већа права за припаднике служби обезбјеђења казнено-поправних завода

Аутор:АТВ редакција
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Министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак посјетио је данас, Казнено-поправни завод Бања Лука, гдје је присуствовао смотри полиције, опреме и наоружања, припадника Службе обезбјеђења те одржао радни састанак са руководством Завода и припадницима Службе обезбјеђења.
„Смотра је још једном доказала да имамо изузетно обучен кадар и адекватна материјално-техничка средства, који заједно гарантују максималну безбједност и професионално извршавање свих законом прописаних задатака“, истакао је министар Селак.
Министар Селак је са руководством Завода и припадницима Службе обезбјеђења разговарао о њиховом положају, условима рада и конкретним мјерама које Министарство правде предузима на побољшању статуса запослених у казнено-поправним установама, истичући значај усвојеног петогодишњег просјека за обрачун пензија припадника затворске полиције и реализованих повећања плата.
„Припадници служби обезбјеђења раде изузетно тежак и одговоран посао и морају знати да цијенимо њихов рад. Петогодишњим просјеком за обрачун пензија ријешили смо једно важно питање, плате смо ове године повећали два пута по пет одсто, а кроз измјене колективног уговора радимо на додатном повећању плата до пет одсто за запослене у казнено-поправним установама и Судској полицији“, подсјетио је министар Селак.
Нагласио је да је циљ Министарства правде да се дугорочно ради на изједначавању статуса припадника Службе обезбјеђења са припадницима Министарства унутрашњих послова, посебно када је ријеч о платама и условима рада, као и на уједначавању коефицијената запослених са високом стручном спремом.
„Морамо поправљати услове у којима људи раде, обезбиједити им квалитетну униформу и савремену опрему и омогућити сталну обуку и усавршавање. Дио нових униформи већ је набављен, а са Владом Републике Српске и премијером Савом Минићем радимо на набавци савремене безбједносне опреме за све казнено-поправне установе“, истакао је министар Селак.
Најавио је наставак праксе пријема нових радника како би службе имале довољно кадрова и осигурале континуитет у раду, посебан акценат биће стављен на усавршавање и обуке, али и на избор руководилаца Службе обезбјеђења из редова људи који су искуство стекли унутар самог система
Министар Селак је током разговора указао и на значај институционалне подршке полицајцима казнено-поправних установа када су изложени нападима или другим проблемима током обављања службених дужности.
„Када од полицајца тражимо да спроводи закон, чува ред и преузима одговорност у тешким ситуацијама, онда он мора знати да институције стоје иза њега када свој посао обавља законито и професионално. Наш посао је да тим људима олакшамо рад и обезбиједимо поштовање, сигурност и статус који заслужују“, закључио је министар Селак.
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