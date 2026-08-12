За пројекте научноистраживачке заједнице и привреде 300.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске расписало је конкурс за финансијску подршку заједничких пројеката научноистраживачке заједнице и привреде "Синергија", према којем ће бити суфинансирано до 10 заједничких пројеката укупне вриједности 300.000 КМ.
"Подршка је усмјерена на иновације, нове технологије и сарадњу науке и пословног сектора", објављено је на "Инстаграм" налогу Министарства.
Рок за пријаву је 12. октобар.
Из овог ресора су напоменули да предност имају пројекти из области информационо-комуникационих технологија /ИКТ/, дигитализације, индустрије 4.0 и зелене економије.
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