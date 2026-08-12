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За пројекте научноистраживачке заједнице и привреде 300.000 КМ

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 10:24

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Влада Републике Српске
Фото: ATV

Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске расписало је конкурс за финансијску подршку заједничких пројеката научноистраживачке заједнице и привреде "Синергија", према којем ће бити суфинансирано до 10 заједничких пројеката укупне вриједности 300.000 КМ.

"Подршка је усмјерена на иновације, нове технологије и сарадњу науке и пословног сектора", објављено је на "Инстаграм" налогу Министарства.

Рок за пријаву је 12. октобар.

Из овог ресора су напоменули да предност имају пројекти из области информационо-комуникационих технологија /ИКТ/, дигитализације, индустрије 4.0 и зелене економије.

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Тагови :

Влада Републике Српске

наука

технологија

подршка

МНВ

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