Одрон у Индији страдало најмање шест људи

Аутор:АТВ редакција
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Обилне монсунске кише изазвале су рано јутрос одрон у густо насељеном дијелу Мумбаја, при чему је погинуло најмање шест људи, а четворо повријеђено, саопштио је званичник градских власти Танаџи Камбли.
"Одрон се догодио прије свитања, када се дио падине обрушио на двије или три куће у збијеном насељу у предграђу Мумбаја Гаткопар", изјавио је Танаџи.
Он је навео да су власти одмах покренуле спасилачку операцију у којој су учествовали ватрогасци, полиција, Националне снаге за реаговање у ванредним ситуацијама и градске службе, али су акцију отежавале уске улице које су онемогућиле употребу тешке механизације,преноси АП.
"Спасиоци су из рушевина извукли најмање 10 људи и превезли их у болницу. Шест особа, међу којима двоје дјеце и двоје тинејџера, проглашено је мртвим по пријему у болницу", рекао је Танаџи, преноси Срна.
Он је додао да је још четворо људи хоспитализовано и налази се на лијечењу.
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