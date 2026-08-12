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Одрон у Индији страдало најмање шест људи

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 11:14

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Спасиоци носе тијело жртве до кола хитне помоћи након клизишта у сиротињском насељу у Мумбају, Индија, у сриједу, 12. августа 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Rafiq Maqbool

Обилне монсунске кише изазвале су рано јутрос одрон у густо насељеном дијелу Мумбаја, при чему је погинуло најмање шест људи, а четворо повријеђено, саопштио је званичник градских власти Танаџи Камбли.

"Одрон се догодио прије свитања, када се дио падине обрушио на двије или три куће у збијеном насељу у предграђу Мумбаја Гаткопар", изјавио је Танаџи.

Он је навео да су власти одмах покренуле спасилачку операцију у којој су учествовали ватрогасци, полиција, Националне снаге за реаговање у ванредним ситуацијама и градске службе, али су акцију отежавале уске улице које су онемогућиле употребу тешке механизације,преноси АП.

"Спасиоци су из рушевина извукли најмање 10 људи и превезли их у болницу. Шест особа, међу којима двоје дјеце и двоје тинејџера, проглашено је мртвим по пријему у болницу", рекао је Танаџи, преноси Срна.

Он је додао да је још четворо људи хоспитализовано и налази се на лијечењу.

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Тагови :

Индија

Поплаве

монсунске кише

одрон

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