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Унук скочио у пећ за кремирање заједно с бакиним тијелом

25.07.2026 20:38

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Унук скочио у пећ за кремирање заједно с бакиним тијелом
Фото: X/@Journalistcnyt

Током кремације баке у крематоријуму у Западном Бенгалу, 30-годишњи унук, схрван тугом, скочио је у електричну пећ заједно с њеним тијелом.

Након што је младић скочио у пећ, међу присутнима је завладао шок. Захваљујући брзој реакцији особља крематоријума, ипак је спашен од сигурне смрти.

Иако је извучен у посљедњем тренутку, младић је задобио тешке повреде и опекотине. Хитно је пребачен у најближу болницу, гд‌је се љекари боре за његов опоравак.

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Тагови :

кремирање

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