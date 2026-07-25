Унук скочио у пећ за кремирање заједно с бакиним тијелом

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Током кремације баке у крематоријуму у Западном Бенгалу, 30-годишњи унук, схрван тугом, скочио је у електричну пећ заједно с њеним тијелом.
Након што је младић скочио у пећ, међу присутнима је завладао шок. Захваљујући брзој реакцији особља крематоријума, ипак је спашен од сигурне смрти.
Иако је извучен у посљедњем тренутку, младић је задобио тешке повреде и опекотине. Хитно је пребачен у најближу болницу, гдје се љекари боре за његов опоравак.
Hindistanlı bir adam, büyükannesinin cesedinin ardından krematoryum fırınına atladı.— Journalist_cuneyt (@Journalistcnyt) July 25, 2026
30 yaşındaki adam, çok sevdiği büyükannesinin ölümünü kabullenemedi ve tören sırasında onun cesedine sarılarak onunla birlikte ateşe girdi.
Onu kurtarmayı başardılar, ancak ciddi yanıklar… pic.twitter.com/2xchIwUtc1
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