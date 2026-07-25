Захарова: Кијев намјерно гађао цивиле

Аутор:АТВ редакција
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Кијев хладнокрвно и намјерно гађа цивилно становништво у Кирову и Запорошкој области, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Кијевски режим наставља да хладнокрвно и намјерно удара на руске цивиле, показујући свој звјерски нацистички манир цијелом свијету", навела је Захарова у саопштењу.
Кијев, који трпи војни пораз, своје фрустрације испољава на цивилима, додала је она.
Захарова је нагласила да украјински предсједник Владимир Зеленски и његови саучесници морају знати да ће платити високу цијену за сваки злочин који почине.
Она је описала украјинске ударе на цивиле у Кирову и Запорошкој области као тешке злочине, преноси Срна.
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