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Захарова: Кијев намјерно гађао цивиле

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 20:15

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Захарова: Кијев намјерно гађао цивиле
Фото: X

Кијев хладнокрвно и намјерно гађа цивилно становништво у Кирову и Запорошкој области, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Кијевски режим наставља да хладнокрвно и намјерно удара на руске цивиле, показујући свој звјерски нацистички манир цијелом свијету", навела је Захарова у саопштењу.

Кијев, који трпи војни пораз, своје фрустрације испољава на цивилима, додала је она.

Захарова је нагласила да украјински предсједник Владимир Зеленски и његови саучесници морају знати да ће платити високу цијену за сваки злочин који почине.

Она је описала украјинске ударе на цивиле у Кирову и Запорошкој области као тешке злочине, преноси Срна.

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Тагови :

Марија Захарова

Русија

Кијев

Сукоб

убијени цивили

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