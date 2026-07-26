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Владимир убио невјенчану супругу Мају, па пресудио себи

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 21:50

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Владимир убио невјенчану супругу Мају, па пресудио себи
Фото: Facebook

Мају П. (31) данас је убио невјенчани супруг Владимир С. (29) у селу Горњану код Бора!

Полиција је након позива чланова породице затекла језиву сцену, двориште и кућа су били пуни крви, тијело Маје П. је пронађено у предсобљу, а претрагом домаћинства убрзо је пронађено и тијело Владимира С. које је према незваничним информацијама било објешено на тавану штале.

Како Телеграф незванично сазнаје, Маја П. је пре смрти успела да позове мужа своје сестре и да му каже да је невјенчани супруг туче, а он је одмах позвао полицију. Патрола је наводно у домаћинству затекла Владимировог и Мајиног оца.

За сада није познато шта је довело до трагедије, а како Телеграф сазнаје, раније није било пријава за насиље у породици. Кућа је била под видео надзором и очекује се да ће снимци вероватно помоћи у истрази.

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Тагови :

Убиство

Самоубиство

супруга

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