У Србији се појавила нова болест животиња: "Еутаназија једини лијек"

Аутор:АТВ редакција
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У Србији се појавила нова болест животиња - богиње оваца и коза, саопштио је министар пољопривреде Драган Гламочић која је, како је рекао, највјероватније дошла са простора АП Косова и Метохије шверцерским каналима.
Како је рекао, прва дојава је била у Носољину у општини Рашка.
"Нажалост, једини лијек је еутаназија и еутаназирано је 67 оваца и 60 јагњади", рекао је Гламочић за Танјуг.
Министар пољопривреде је навео да је овај вирус мање опасан него афричка куга свиња и навео да се сумња да је вирус дошао у контакт са још неким газдинствима, која су сада на осматрању.
"Не би требало да праве веће економске штете, прошле године смо имали један такав случај и успели смо то да ријешимо за два мјесеца", рекао је Гламочић.
Он је навео да је болест богиња оваца и коза највјероватније дошла из Албаније и Сјеверне Македоније, шверцерским каналима преко територије АП Косова и Метохије.
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