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Сутра хитна и редовна сједница Дома народа

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 13:37

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Хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ. На дневном реду плате запослених у заједничким институцијама.
Фото: АТВ

Дом народа Парламентарне скупштине одржаће сутра хитну сједницу о Приједлогу закона о буџету институција и међународних обавеза БиХ за ову годину, након које ће бити одржана и редовна.

Хитна сједница, на којој ће бити разматран Приједлог буџета у износу од 1,58 милијарди КМ, заказана је у 11.00 часова.

По окончању хитне, планирана је редовна сједница овог дома на чијем дневном реду је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о индустријском дизајну.

Овај законски приједлог, који носи ознаку ЕУ, пред делегатима ће се наћи у другом читању.

У другом читању, на дневном реду је и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управном поступку.

Измјене и допуне се односе на настојање да дигиталну јавну управу, као концепт јавног дјеловања, треба довести до бржег, ефективнијег, ефикаснијег и одговорнијег приступа грађанима.

Циљ доношења Закона је даље унапређење управног поступка БиХ и задовољавање општих принципа ефикасности и економичности, преноси Срна.

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Тагови :

Дом народа

Сарајево

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