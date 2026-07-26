Сутра хитна и редовна сједница Дома народа

Аутор:АТВ редакција
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Дом народа Парламентарне скупштине одржаће сутра хитну сједницу о Приједлогу закона о буџету институција и међународних обавеза БиХ за ову годину, након које ће бити одржана и редовна.
Хитна сједница, на којој ће бити разматран Приједлог буџета у износу од 1,58 милијарди КМ, заказана је у 11.00 часова.
По окончању хитне, планирана је редовна сједница овог дома на чијем дневном реду је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о индустријском дизајну.
Овај законски приједлог, који носи ознаку ЕУ, пред делегатима ће се наћи у другом читању.
У другом читању, на дневном реду је и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управном поступку.
Измјене и допуне се односе на настојање да дигиталну јавну управу, као концепт јавног дјеловања, треба довести до бржег, ефективнијег, ефикаснијег и одговорнијег приступа грађанима.
Циљ доношења Закона је даље унапређење управног поступка БиХ и задовољавање општих принципа ефикасности и економичности, преноси Срна.
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