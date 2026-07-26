Logo

Сутра до 34 степена: Послије сунца стижу пљускови и грмљавина

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 14:30

Коментари:

0
Сутра до 34 степена: Послије сунца стижу пљускови и грмљавина
Фото: Envato/bilanol/lukjonis

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити топло са сунчаним периодима, док се током дана очекује локално киша и пљускови са грмљавином.

Јутро ће бити углавном сунчано уз промјенљиву облачност, а на југу облачније и само понегдје је могућа слаба киша, док се увече очекује ведро вријеме, осим на сјеверу гдје ће бити облачније, понегдје са слабом кишом.

Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, током дана повремено и појачан, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха биће од 14 до 21, а максимална дневна биће од 28 до 34 степена Целзијусова.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност, током дана дошло је до повећања облачности, а на западу је забиљежена киша.

Температура у 14.00 часова: Кнежево 21, Приједор и Рибник 22, Мркоњић Град, Чемерно и Сански Мост 23, Бањалука и Хан Пијесак 25, Нови Град и Соколац 26, Гацко, Шипово и Сарајево 27, Вишеград, Рудо и Србац 28, Билећа, Сребреница, Требиње и Фоча 29, Добој и Мостар 30 и Бијељина 34 степена Целзијусова, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

вријеме сутра

Временска прогноза

Температура

Пљускови

Коментари (0)

Више из рубрике

Руски алпиниста открио могући узрок погибије Зеничана на Елбрусу

Друштво

Руски алпиниста открио могући узрок погибије Зеничана на Елбрусу

3 ч

0
Потврђено за АТВ: Сви планинари из Херцеговине, који су на Елбрусу, су добро

Друштво

Потврђено за АТВ: Сви планинари из Херцеговине, који су на Елбрусу, су добро

5 ч

0
Кампус Бањалука

Друштво

Добре вијести за студенте у Српској: Повећане стипендије за 50 одсто!

5 ч

2
Обиљежено 85 година од страдања Срба код Пријаковаца

Друштво

Обиљежено 85 година од страдања Срба код Пријаковаца

6 ч

0

  • Најновије

17

47

Огроман скандал тресе јавност: Фараон о оптужбама које је против њега изнио отац д‌јевојчице (12)

17

31

Додик: Гаравице - једно од најдуже скриваних и прећуткиваних српских стратишта

17

28

Планинарски савез Српске изразио саучешће породицама погинулих зеничких планинара

17

27

Трамп обуставио бомбардовање Ирана

17

09

Цвијановићева упутила саучешће породицама страдалих планинара

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима