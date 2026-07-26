Сутра до 34 степена: Послије сунца стижу пљускови и грмљавина

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити топло са сунчаним периодима, док се током дана очекује локално киша и пљускови са грмљавином.
Јутро ће бити углавном сунчано уз промјенљиву облачност, а на југу облачније и само понегдје је могућа слаба киша, док се увече очекује ведро вријеме, осим на сјеверу гдје ће бити облачније, понегдје са слабом кишом.
Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, током дана повремено и појачан, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха биће од 14 до 21, а максимална дневна биће од 28 до 34 степена Целзијусова.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност, током дана дошло је до повећања облачности, а на западу је забиљежена киша.
Температура у 14.00 часова: Кнежево 21, Приједор и Рибник 22, Мркоњић Град, Чемерно и Сански Мост 23, Бањалука и Хан Пијесак 25, Нови Град и Соколац 26, Гацко, Шипово и Сарајево 27, Вишеград, Рудо и Србац 28, Билећа, Сребреница, Требиње и Фоча 29, Добој и Мостар 30 и Бијељина 34 степена Целзијусова, преноси Срна.
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