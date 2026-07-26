Удес у Бањалуци: Пет особа повријеђено, саобраћај обустављен

Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној незгоди која се догодила данас у мјесту Купра на Врбасу учествовала су три аутомобила и мотоцикл, а пет особа је повријеђено.
"У току је увиђај саобраћајне незгоде која се догодила данас, 26. јула око 12,55 часова на магистралном путу МИ-101 у мјесту Крупа на Врбасу, у којој су учествовала три путничка аутомобила и мотоцикл, а пет лица је задобило тјелесне повреде", наводе из ПУ Бањалука.
Из полиције поручују да је на локацијама мост у Карановцу и раскрсници према Мањачи, тзв. "Нула" у току обустава саобраћаја.
О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука
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