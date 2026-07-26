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Амбасада Русије у БиХ: Саучешће породицама погинулих планинара

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 16:10

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Амбасада Русије у БиХ: Саучешће породицама погинулих планинара

Из Амбасаде Русије у БиХ упутили су саучешће породицама планинара из БиХ погинулих на Елбрусу, а повријеђенима пожељели брз опоравак.

"Дубоко смо потресени трагичним вијестима о погибији планинара из БиХ на Елбрусу. Искрено саосјећамо са најближима погинулих и упућујемо изразе саучешћа", саопштено је из руске Амбасаде.

Из Амбасаде су повријеђеним планинарима пожељели брз опоравак, добро здравље и што скорији повратак својим породицама.

Пет планинара из Зенице погинуло је приликом успона на највиши планински врх Европе - Елбрус у Русији.

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Тагови :

Амбасада Русије у БиХ

Планинари из БиХ на Елбрусу

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