Амбасада Русије у БиХ: Саучешће породицама погинулих планинара

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Из Амбасаде Русије у БиХ упутили су саучешће породицама планинара из БиХ погинулих на Елбрусу, а повријеђенима пожељели брз опоравак.
"Дубоко смо потресени трагичним вијестима о погибији планинара из БиХ на Елбрусу. Искрено саосјећамо са најближима погинулих и упућујемо изразе саучешћа", саопштено је из руске Амбасаде.
Из Амбасаде су повријеђеним планинарима пожељели брз опоравак, добро здравље и што скорији повратак својим породицама.
Пет планинара из Зенице погинуло је приликом успона на највиши планински врх Европе - Елбрус у Русији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
4 ч0
БиХ
5 ч0
БиХ
20 ч2
БиХ
1 д2
Најновије
17
47
17
31
17
28
17
27
17
09
Тренутно на програму