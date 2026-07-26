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Цвијановићева упутила саучешће породицама страдалих планинара

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 17:09

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српски члан Предсједништва БиХ
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић упутила је изразе саучешћа породицама и пријатељима планинара страдалих у трагичној несрећи на планини Елбрус, у Руској Федерацији.

"Са жаљењем сам примила вијест о трагичној несрећи на планини Елбрус у Руској Федерацији, у којој су животе изгубили планинари из Босне и Херцеговине. Због ненадокнадивог губитка дубоко ​саосјећам са породицама и пријатељима страдалих и упућујем им изразе саучешћа", навела је Цвијановић.

Подсјетимо, Пет планинара из Зенице погинуло је приликом успона на највиши планински врх Европе - Елбрус у Русији.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Планинари из БиХ на Елбрусу

Српски члан предсједништва БиХ

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