Цвијановићева упутила саучешће породицама страдалих планинара

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић упутила је изразе саучешћа породицама и пријатељима планинара страдалих у трагичној несрећи на планини Елбрус, у Руској Федерацији.
"Са жаљењем сам примила вијест о трагичној несрећи на планини Елбрус у Руској Федерацији, у којој су животе изгубили планинари из Босне и Херцеговине. Због ненадокнадивог губитка дубоко саосјећам са породицама и пријатељима страдалих и упућујем им изразе саучешћа", навела је Цвијановић.
Подсјетимо, Пет планинара из Зенице погинуло је приликом успона на највиши планински врх Европе - Елбрус у Русији.
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