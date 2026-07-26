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Орлић за АТВ: Званично је двоје планинара погинуло док се за троје још увијек трага

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 16:25

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Орлић за АТВ: Званично је двоје планинара погинуло док се за троје још увијек трага
Фото: pexels / Алмаз Зарипов

Званично је погинуло двоје планинара док се за троје још увијек трага, рекао је Иван Орлић, амбасадор БиХ у Русији.

"Руски комитет за истраге, који је надлежан за ову ситуацију је званично обавијестио да су Нермин Талам (1982) и Алмир Кривдић (1963) погинули на Елбрусу. Потрага се још води још увијек за Окановић Алмом, Окановић Денисом и Мелихом Чаушевић", рекао Иван Орлић, амбасадор БиХ у Русији.

Преживјели су и у болници су у задовољавајућем здравственом стању Кемал Видимлић и Адиловић Харис.

Планинару су 25.07. у 1 сат послије поноћи кренули у освајање врха Елбруса, након чега се истог дана око 21: 45 према тврдњама Руског комитета за истраге Кемал Видимлић појавио на једној од успутних станица и обавијестио да су се погинули планинари лоше осјећали те је затражио помоћ.

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Орлић поручује да ће у најкраћем року обавити све дипломатске и техничке активности везане за бригу о преживјелима као и о тијелима смртно страдалих.

"Потрага је обустављена привремено због изразито лоших временских услова, вјерује се да ће то бити могуће сутра довршити. Званично је двоје погинулих и троје за којима се трага", наглашава Орлић.

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Тагови :

Иван Орлић

Планинари из БиХ на Елбрусу

страдао планинар

Елбрус планина

планинари

Алма Окановић

Денис Окановић

Мелиха Чаушевић

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