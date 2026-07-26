Орлић за АТВ: Званично је двоје планинара погинуло док се за троје још увијек трага

Аутор:АТВ редакција
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Званично је погинуло двоје планинара док се за троје још увијек трага, рекао је Иван Орлић, амбасадор БиХ у Русији.
"Руски комитет за истраге, који је надлежан за ову ситуацију је званично обавијестио да су Нермин Талам (1982) и Алмир Кривдић (1963) погинули на Елбрусу. Потрага се још води још увијек за Окановић Алмом, Окановић Денисом и Мелихом Чаушевић", рекао Иван Орлић, амбасадор БиХ у Русији.
Преживјели су и у болници су у задовољавајућем здравственом стању Кемал Видимлић и Адиловић Харис.
Планинару су 25.07. у 1 сат послије поноћи кренули у освајање врха Елбруса, након чега се истог дана око 21: 45 према тврдњама Руског комитета за истраге Кемал Видимлић појавио на једној од успутних станица и обавијестио да су се погинули планинари лоше осјећали те је затражио помоћ.
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Орлић поручује да ће у најкраћем року обавити све дипломатске и техничке активности везане за бригу о преживјелима као и о тијелима смртно страдалих.
"Потрага је обустављена привремено због изразито лоших временских услова, вјерује се да ће то бити могуће сутра довршити. Званично је двоје погинулих и троје за којима се трага", наглашава Орлић.
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