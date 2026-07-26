Јелена се 2018. попела на Елбрус: Ко каже да се не плаши, није искрен

Аутор:Славиша Ђурковић
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Члан ГСС Фоча и алпиниста Јелена Симовић 2018. године попела се на врх Елбруса са 23. године чиме је постала прва жена из БиХ која је прешла висину од 5.000 метара надморске висине. Осам година касније са Елбруса тужна вијест. Двоје планинара из БиХ трагично је изгубило живот, док се за троје трага.
"Изјављујем саучешће породици настрадалих, као и нашим колегама из ГСС Зеница као и грађанима Зенице, али и саучешће нашој заједници планинара и алпиниста. Ово је велика и страшна трагедија за све нас. Прочитала сам вијест из медија и у први мах сам се одмах расплакала. Тамо су и моји пријатељи из Херцеговине, из Билеће. Сестре Јелена и Нада које јако волим, препала сам се шта се дешава. Успјела сам да добијем Наду у том читавом тешком тренутку, јавили су ми да су добро, али да је нажалост настрадала друга екипа. Што се тиче свих детаља шта се десило и како, мораћемо да сачекамо информације од стране руских спасилаца и људи који су били ту. Прејудицирати шта се десило је немогуће. Једина реалност те приче и Елбруса је да је то планина са изузетно промјењивим временом. У преводу, то је планина смрти. Треба је озбиљно схватити. Вјероватно су се погоршали временски услови, да ли је неко добио висинску болест, да ли је неком позлило, висина носи одређене тегобе. Наша тијела различито дјелују у тим условима", каже Јелена Симовић за АТВ и поручује да ниједна особа која крене на такву висину није аматер и да је морала проћи одређене ствари, ходати по нашим планинама, али и другим.
"Имала сам сјајну екипу људи са којим сам ишла. Петра Пећанца који се попео на Еверест и пратио нашу експедицију и вријеме из секунде у секунду. Имали смо водиче који су били више пута ту. Ако вам неко каже да се не плаши, тај није искрен. Сви ми који ходамо по тим планинама, иако дјелујемо храбри, изузетно смо страшљиви. Када је та доза страха присутна, сви смо опрезни. Док осјећам страх знам да сам сигурна. Оног момента када престане страх сигурна сам да ћу упасти у проблем. То нам гарантује опрез", каже Симовић.
Она за АТВ каже да је након похода на Алпима и Монблана одлучила да наредна експедиција буде на Елбрусу и да се за њу припремала 10 мјесеци. Присјећа се да је из прича колега сазнала да је планина веома захтјевна.
"Нажалост, овог јутра сам проживјела Елбрус у потпуности. Оно што сам ја са својим колегама имала срећу, имали смо потпуно ведро вријеме. Имали смо планину и видик без дашка вјетра, видјели смо и грузијске планине. На тих 5.100 метара гдје се налази прелаз Седло је мјесто гдје иначе људи одмарају да се окријепе и наставе даље успон на западни Елбрус".
Симовић се присјећа да су чекали два дана да се "небо отвори", да не би било вјетрова.
"Ми смо те велике вјетрове доживјели у базном кампу на 4.300 метара и није пријатна ситуација.
Тијела два планинара из БиХ пронађена су на Елбрусу, док се за њих троје интензивно трага. Два планинара успјела су да преживе страшну олују која их је задесила на планини смрти.
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Један мушкарац успио је самостално сићи с планине и дозвати помоћ, док су другог пронашли припадници спасилачких екипа. Обојица преживјелих су хоспитализована.
Вијест да је група туриста остала заробљена на Елбрусу и да не може сићи с планине појавила се 25. јула. Према ријечима локалних водича, временски услови за успон у почетку су били релативно повољни. Међутим, вријеме се нагло погоршало, брзина вјетра достизала је 45 километара на сат, да би до јутра ојачала на разорних 70 километара на сат.
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Истражна управа Истражног комитета (СК) Руске Федерације за Кабардино-Балкарију раније је саопштила детаље о почетку ове драме и потврдила да је покренута истрага.
Према наводима из прес службе, 25. јула група од седам особа кренула је у освајање Елбруса. Један од алпиниста успио је сићи и пријавио је да је двома члановима групе позлило на надморској висини од 5.100 метара.
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"Према доступним информацијама, они су преминули. У току је потрага за још четверо алпиниста", саопштено је тада из руског Истражног комитета.
Планина Елбрус највиши је врх Европе и Русије, али је позната по изузетно суровим и непредвидивим условима. Као подсјетник на опасности ове планине, руски медији наводе да је само неколико дана раније, 19. јула, током успона погинуо 11-годишњи дјечак, док је његов отац тешко повријеђен.
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