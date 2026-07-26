Планинарски савез Српске изразио саучешће породицама погинулих зеничких планинара

Аутор:АТВ редакција
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Планинарски савез Републике Српске изразио је саучешће породицама планинара из БиХ који су погинули на Елбрусу.
"У овом тренутку немамо пуно информација о томе, али очигледно је ријеч о планинарској групи из Зенице", рекао је Срни предсједник овог савеза Нено Добријевић.
Он је упозорио да планине нису само погодне за уживање, већ да доносе и одређене опасности које треба најозбиљније схватити.
Пет планинара из Зенице погинуло је приликом успона на највиши планински врх Европе - Елбрус у Русији.
БиХ
Цвијановићева упутила саучешће породицама страдалих планинара
Руско Министарство за ванредне ситуације саопштило је да се тијела планинара налазе на такозваном "седлу" Елбруса, на надморској висини од 5.350 метара, те да ће њихова евакуација бити извршена када то дозволе временски услови, који су врло лоши.
Начелник зеничке Горске службе спасавања Кенан Хрустановић рекао је да су сви страдали из Зенице – двоје су чланови Горске службе, а троје Планинарског друштва "Ведро".
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