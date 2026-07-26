Logo

Планинарски савез Српске изразио саучешће породицама погинулих зеничких планинара

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 17:28

Коментари:

0
Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.
Фото: pexels/Никита Шелайкин

Планинарски савез Републике Српске изразио је саучешће породицама планинара из БиХ који су погинули на Елбрусу.

"У овом тренутку немамо пуно информација о томе, али очигледно је ријеч о планинарској групи из Зенице", рекао је Срни предсједник овог савеза Нено Добријевић.

Он је упозорио да планине нису само погодне за уживање, већ да доносе и одређене опасности које треба најозбиљније схватити.

Пет планинара из Зенице погинуло је приликом успона на највиши планински врх Европе - Елбрус у Русији.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановићева упутила саучешће породицама страдалих планинара

Руско Министарство за ванредне ситуације саопштило је да се тијела планинара налазе на такозваном "седлу" Елбруса, на надморској висини од 5.350 метара, те да ће њихова евакуација бити извршена када то дозволе временски услови, који су врло лоши.

Начелник зеничке Горске службе спасавања Кенан Хрустановић рекао је да су сви страдали из Зенице – двоје су чланови Горске службе, а троје Планинарског друштва "Ведро".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Планинари из БиХ на Елбрусу

Елбрус планина

Планинарски савез Републике Српске

планинар

Коментари (0)

Прочитајте више

Јелена Симовић, алпиниста из Фоче, позира на врху Елбруса 2018. године

Друштво

Јелена се 2018. попела на Елбрус: Ко каже да се не плаши, није искрен

47 мин

0
Орлић за АТВ: Званично је двоје планинара погинуло док се за троје још увијек трага

Друштво

Орлић за АТВ: Званично је двоје планинара погинуло док се за троје још увијек трага

1 ч

0
Амбасада Русије у БиХ: Саучешће породицама погинулих планинара

БиХ

Амбасада Русије у БиХ: Саучешће породицама погинулих планинара

1 ч

0
Планинари из БиХ на Елбрусу

Хроника

Трагично завршена експедиција брачног пара који је планинарске успјехе дијелио с мачком: Посљедња објава била на 4.500 метара

2 ч

0

Више из рубрике

Кошарац и Фати о даљем унапређењу билатералне сарадње

Република Српска

Кошарац и Фати о даљем унапређењу билатералне сарадње

1 ч

0
Горан Маричић

Република Српска

Маричић: Српска је гарант опстанка Срба на овим просторима

4 ч

1
влада српске сједница плате и пензије повећање

Република Српска

Министарство објавило: У сектор вода уложено 250 милиона КМ

6 ч

0
Fond PIO Republike Srpske

Република Српска

Преузимањем плаћања доприноса министарство штити борачке категорије

6 ч

2

  • Најновије

17

54

Бресквица проговорила о новом дечку : "Нисам морала да будем храбра, он је био"

17

47

Огроман скандал тресе јавност: Фараон о оптужбама које је против њега изнио отац д‌јевојчице (12)

17

31

Додик: Гаравице - једно од најдуже скриваних и прећуткиваних српских стратишта

17

28

Планинарски савез Српске изразио саучешће породицама погинулих зеничких планинара

17

27

Трамп обуставио бомбардовање Ирана

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима