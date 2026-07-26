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Преузимањем плаћања доприноса министарство штити борачке категорије

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 11:00

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Fond PIO Republike Srpske
Фото: АТВ

Ресорно министарство плаћаће доприносе за здравствено осигурање за припаднике борачких категорија који су већински радни стаж остварили у иностранству, а који су, према измјенама и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању, ослобођени плаћања доприноса у износу од 10,2 одсто, саопштено је из Фонда здравственог осигурања Републике Српске.

Из Фонда подсјећају да је измјенама и допунама Закона, које ступају на снагу 29. јула, предвиђено да демобилисани борци, ратни војни инвалиди, чланови породице погинулих бораца, цивилне жртве рата или жртве ратне тортуре Одрамбено-отаџбинског рата буду ослобођени плаћања доприноса за здравствено осигурање у износу од 10,2 одсто ако су већински радни стаж остварили у иностранству.

"Доприносе за ову категорију плаћаће надлежно министарство. Дакле, није ријеч о ослобађању од партиципације, већ о ослобађању плаћања доприноса", наводе из Фонда на "Инстаграму".

Указују да и са овом одлуком Влада Републике Српске и све њене институције настоје да заштите посебне категорије друштва које су дале свој допринос у стварању Републике Српске.

"Доприноси за здравствено осигурање су законска обавеза и једини извор финансирања здравственог система. Надлежно министарство преузимањем плаћања доприноса за ову категорију становника шаље конкретну поруку подршке овим категоријама, али и здравственом систему Српске", наводе из Фонда.

Када је ријеч о партиципацији, из Фонда подсјећају закон је јасно још раније дефинисао ко је ослобођен плаћања ове обавезе, попут ратних војних инвалида, породица погинулих, пензионера са најмањом пензијом, трудница, дјеце до 18 година, породиља и других.

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Тагови :

Фонд ПИО

Борци Републике Српске

партиципација

Република Српска

Коментари (2)

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