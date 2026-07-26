Голубовић: Стварамо услове за развој младих талената

Аутор:АТВ редакција
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Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић изјавио је Срни да велико интересовање ученика указује на стварну потребу за оснивањем подручног одјељења музичке школе у Рогатици, чиме ће дјеци бити омогућено да квалитетно музичко образовање стичу у својој локалној заједници, без свакодневних путовања у друга мјеста.
Голубовић је истакао да је циљ Министарства да препозна и подржи таленте младих, те да им створи услове за њихов даљи развој и истовремено допринесе обогаћивању културног живота Рогатице.
"У општини постоје млади људи који имају таленат, потенцијал и жељу да се музички образују, због чега је оснивање подручног одјељења музичке школе оправдано и важно за даљи развој образовања и културе у Рогатици", рекао је Голубовић.
Он је појаснио да је, према достављеном елаборату, иницијатива покренута због непостојања музичког образовања у Рогатици, док ученици из ове општине музичку школу тренутно похађају у Фочи и Источном Сарајеву, уз путовање које траје око 60 минута у једном смјеру.
"Отварањем подручног одјељења били би створени услови да ученици своје таленте развијају у мјесту у којем живе, али и да се у наредном периоду додатно обогати културни живот Рогатице", рекао је Голубовић.
Подсјетио је да на подручју Рогатице дјелују јавне установе Центар за културу и спорт "Раденко Мишевић", Народна библиотека "Војислав Лубарда" и Културно-умјетничко друштво "Сретење", у оквиру којих се млади Рогатичани баве музиком, али углавном на аматерском нивоу.
Министарство просвјете и културе примило је захтјев Школе за основно музичко образовање Источно Ново Сарајево, са иницијативом за оснивање и почетак рада подручног одјељења на подручју општине Рогатица.
Уз иницијативу општине Рогатица достављен је и елаборат о оправданости оснивања подручног одјељења, као и резултати анкете, према којима је за похађање музичке школе заинтересовано око 207 ученика узраста од пет до девет година.
Влада Републике Српске усвојила је информацију о иницијативи за оснивање и почетак рада подручног одјељења Школе за основно музичко образовање, Источно Ново Сарајево, на подручју општине Рогатица и задужила је Министарство просвјете и културе да проведе процедуру оснивања подручног одјељења у Рогатици, као саставног дијела Школе за основно музичко образовање у Источном Новом Сарајеву, преноси Срна.
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