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"Никаква примамљива прича о ЕУ не може бити наметнута Српској"

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 08:16

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Предсједник СНСД-а, Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик истакао је да никаква примамљива прича о ЕУ, која хоће централизацију БиХ, не може да се наметне Републици Српској.

"Наша велика побједа је што нико није смио да наметне закон о имовини која је данас укњижена на Републику Српску", навео је Додик на "Иксу".

Додик је подсјетио да је током седмице присуствовао сједници Организационог одбора за обиљежавање Дана сјећања на страдале и прогнане Србе у хрватској војно-полицијској акцији "Олуја".

Дан сјећања биће обиљежен заједно са Србијом 4. августа у Мркоњић Граду.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Европска унија

Босна и Херцеговина

Коментари (2)

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