"Никаква примамљива прича о ЕУ не може бити наметнута Српској"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик истакао је да никаква примамљива прича о ЕУ, која хоће централизацију БиХ, не може да се наметне Републици Српској.
"Наша велика побједа је што нико није смио да наметне закон о имовини која је данас укњижена на Републику Српску", навео је Додик на "Иксу".
Никаква примамљива прича о Европској унији, која хоће централизацију БиХ, не може да се наметне Републици Српској. Наша велика побједа је што нико није смио да наметне закон о имовини која је данас укњижена на Републику Српску.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 26, 2026
Током седмице присуствовао сам сједници… pic.twitter.com/4FYgvBBbHv
Додик је подсјетио да је током седмице присуствовао сједници Организационог одбора за обиљежавање Дана сјећања на страдале и прогнане Србе у хрватској војно-полицијској акцији "Олуја".
Дан сјећања биће обиљежен заједно са Србијом 4. августа у Мркоњић Граду.
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