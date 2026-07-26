Пет алпиниста из БиХ погинуло на планини Елбрус

Аутор:АТВ редакција
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Пет алпиниста из БиХ погинуло је на планини Елбрус у Русији преноси руски портал Лента.ру. Само двоје чланова експедиције успјело је преживјети екстремне услове на планини.
Позивајући се на информације руског Телеграм канала Схот, руски медији наводе да су преживјела само два члана алпинистичке групе.
Један мушкарац успио је самостално сићи с планине и дозвати помоћ, док су другог пронашли припадници спасилачких екипа. Обојица преживјелих су хоспитализована и тренутно их прегледају љекари, преноси Кликс.
Вијест да је група туриста остала заробљена на Елбрусу и да не може сићи с планине појавила се 25. јула. Према ријечима локалних водича, временски услови за успон у почетку су били релативно повољни. Међутим, вријеме се нагло погоршало, брзина вјетра достизала је 45 километара на сат, да би до јутра ојачала на разорних 70 километара на сат.
Истражна управа Истражног комитета (СК) Руске Федерације за Кабардино-Балкарију раније је саопштила детаље о почетку ове драме и потврдила да је покренута истрага.
Према наводима из прес службе, 25. јула група од седам особа кренула је у освајање Елбруса. Један од алпиниста успио је сићи и пријавио је да је двома члановима групе позлило на надморској висини од 5.100 метара.
"Према доступним информацијама, они су преминули. У току је потрага за још четверо алпиниста", саопштено је тада из руског Истражног комитета.
Нажалост, накнадне информације које преносе медији потврдиле су црне слутње, број жртава износио је пет, а од оних за којима се трагало спашена је само још једна особа.
Планина Елбрус највиши је врх Европе и Русије, али је позната по изузетно суровим и непредвидивим условима. Као подсјетник на опасности ове планине, руски медији наводе да је само неколико дана раније, 19. јула, током успона погинуо 11-годишњи дјечак, док је његов отац тешко повријеђен.
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