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Украјинци напали ирански брод, из Техерана стигао одговор: Биће посљедица!

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 08:09

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Украјинци напали ирански брод, из Техерана стигао одговор: Биће посљедица!
Фото: Tanjug / AP / Michael Shtekel

Министарство спољних послова Исламске Републике Иран издало је оштро саопштење у којем најоштрије осуђује, како наводе, војни напад Украјине на ирански трговачки брод у Каспијском мору.

Према наводима из Техерана, напад се догодио у суботу у раним јутарњим часовима, а резултирао је експлозијом на броду. Том приликом погинуо је један морнар, док је још једна особа повријеђена.

„Овај потез представља кршење члана 2. става 4. Повеље Уједињених нација и јасан је примјер акта агресије који би могао додатно распламсати и проширити ватру рата“, наводи се у званичном саопштењу иранског министарства.

Техеран у саопштењу тврди да је напад, за који истичу да га је „изричито признао украјински предсједник“, доказ континуираног „нелогичног и непријатељског приступа Кијева“ према Исламској Републици Иран.

Такође, Иран је искористио прилику да понови свој став како „никада није био умијешан у сукоб између Русије и Украјине“. С тим у вези, позвали су Савјет безбједности УН-а, европске државе и све чланице УН-а да обрате пажњу на то да Украјина овим нападом не само да крши међународно право, већ на опасан начин покушава да прошири сукоб и несигурност.

„Свака страна којој је стало до мира и безбједности у источној Европи и околини мора заузети одговоран став према овом опасном потезу украјинског режима и позвати кијевске власти на одговорност за овај злочиначки и провокативни чин“, додаје се.

На крају саопштења, Иран је послао оштро упозорење Кијеву и његовим савезницима.

„У складу с темељним принципима и правилима међународног права, а посебно правом на легитимну самоодбрану, Исламска Република Иран неће оклијевати у одбрани својих националних интереса и безбједности. Очигледно је да ће одговорност за посљедице проистекле из авантуризма украјинског лидера сносити тај режим, као и његови спонзори и подстрекачи“, закључује се у саопштењу, а преноси Кликс.

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Тагови :

Иран

Украјина

Каспијско море

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