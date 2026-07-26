Аутом улетио у "Параду поноса" у Берлину, има мртвих и повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је погинула, а 16 је повријеђено када је аутомобил улетео у масу људи током Параде поноса у Берлину. Мушкарац осумњичен за напад, идентификован је као 21-годишњи Абдул Б. припадник локалних исламистичких кругова и још није ухапшен.
Очевици наводе да је у масу људи улетио бијели комби из којег је затим изашао човјек и побјегао.
- За сада смо само идентификовали осумњиченог. У току је потрага за њим. Осумњичени је од раније полицији познат као припадник исламистичких кругова овде у Берлину -рекао је новинарима портпарол берлинске полиције и потврдио да је ријеч о 21-годишњем Абдулу Б, преноси Ројтерс.
UPDATE: At least 1 dead, 15 injured after driver drove vehicle into crowd at CSD Pride Parade in Berlin, Germany. - DTS News Agency pic.twitter.com/bBpbWYRuix— AZ Intel (@AZ_Intel_) July 25, 2026
Према саопштењу полиције повријеђено је укупно 16 људи, а једна жена је подлегла повредама.
Портпарол ватрогасне службе Доминик Прец изјавио је да су три особе тешко повријеђене, а осам средње тешко.
Мотиви напада који се догодио синоћ око 22 часа у близини Ленештрасеа у Берлину још нису јасни, а подручје је оградила полиција која врши увиђај.
Парада поноса је отказана.
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