Лео Меси виђен први пут у јавности након финала Мундијала

Аутор:АТВ редакција
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Капитен репрезентације Аргентине Лионел Меси први пут се појавио у јавности након завршетка Свјетског првенства, а његов долазак у родни Росарио изазвао је огромну пажњу навијача и пролазника.
Најбољи аргентински фудбалер фотографисан је током шетње улицама града у којем је започео своју богату каријеру.
¡EL GOAT PRESENTE EN EL FÚTBOL ARGENTINO! Leo Messi está observando el partido entre Leones de Rosario, club presidido por su hermano, y Central Córdoba por la #PrimeraC.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 25, 2026
📹 @LPFPlay pic.twitter.com/I5VbN2n2bb
У друштву једног од својих синова, Меси је покушао проћи незапажено, носећи тамну јакну с капуљачом и качкет, али његов долазак убрзо је привукао велики број обожавалаца.
🚨🚨| Leo Messi seen for the first time in public since the World Cup Final loss. 👋 pic.twitter.com/lFUlmimPdw— CentreGoals. (@centregoals) July 25, 2026
Навијачи сматрају да се на његовом лицу и даље може примијетити емотивни траг након изгубљене борбе за свјетску титулу, иако је кратка шетња родним градом показала колико љубави и подршке ужива међу својим сународницима. Његово појављивање изазвало је праву еуфорију, а бројни пролазници искористили су прилику да поздраве свог фудбалског хероја.
Боравак у Росарију и вријеме проведено с породицом требали би Месију помоћи да се одмори и психолошки опорави прије него што се врати клупским обавезама у Интер Мајамију, гдје га ускоро очекује наставак сезоне.
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