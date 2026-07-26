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Лео Меси виђен први пут у јавности након финала Мундијала

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 08:32

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Лео Меси виђен први пут у јавности након финала Мундијала
Фото: X / CentreGoals

Капитен репрезентације Аргентине Лионел Меси први пут се појавио у јавности након завршетка Свјетског првенства, а његов долазак у родни Росарио изазвао је огромну пажњу навијача и пролазника.

Најбољи аргентински фудбалер фотографисан је током шетње улицама града у којем је започео своју богату каријеру.

У друштву једног од својих синова, Меси је покушао проћи незапажено, носећи тамну јакну с капуљачом и качкет, али његов долазак убрзо је привукао велики број обожавалаца.

Навијачи сматрају да се на његовом лицу и даље може примијетити емотивни траг након изгубљене борбе за свјетску титулу, иако је кратка шетња родним градом показала колико љубави и подршке ужива међу својим сународницима. Његово појављивање изазвало је праву еуфорију, а бројни пролазници искористили су прилику да поздраве свог фудбалског хероја.

Боравак у Росарију и вријеме проведено с породицом требали би Месију помоћи да се одмори и психолошки опорави прије него што се врати клупским обавезама у Интер Мајамију, гдје га ускоро очекује наставак сезоне.

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Тагови :

Лионел Меси

Аргентина

Свјетско првенство 2026

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