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Преминуо легендарни Бранислав Бодо Дробњак

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 19:07

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Преминуо легендарни Бранислав Бодо Дробњак
Фото: Pixabay

Некадашњи фудбалер Будућности и репрезентативац Југославије Бранислав Бодо Дробњак преминуо је данас у 66. години послије кратке болести.

Дробњак је прве фудбалске кораке направио у Јединству из Бијелог Поља, а већ са 16 година заиграо је за сениорски тим. Ипак, највећи траг оставио је у Будућности, чији је дрес носио пуну деценију и био један од ослонаца генерације која је исписала значајне странице историје подгоричког клуба.

Његове игре нису прошле незапажено ни на репрезентативном нивоу, па је 1984. године уписао наступ за селекцију Југославије у ремију против Велса у Кардифу (1:1). Током богате каријере наступао је и у Аустрији, гдје је у дресу ТуС Граца завршио професионални пут.

Комеморација поводом смрти Бранислава Дробњака биће одржана сутра (26. јула) у 9 часова у Бијелом Пољу, док је сахрана заказана за 15 часова.

Фудбалски клуб Будућност опростио се од своје легенде емотивним саопштењем, преноси Телеграф.

"Десет година у плавом. Десет златних, вероватно и најбољих година наше Будућности. А из Подгорице – право у репрезентацију велике и снажне Југославије. Да заустави Ијана Раша, једног од најбољих тог времена. И зауставио га је онако како је само Бодо знао – чврсто и снажно, а опет отмено и елегантно.

Звали су га великани југословенског фудбала, али их је одбијао. Остао је веран плаво-белој боји. Чувао је леђа и помагао да одрасту Савићевић, Мијатовић, браћа Брновић, Лековић, брат Анто...

Био је велики играч, пријатељ, учитељ и други отац. Све истовремено. И све некако ненаметљиво, из другог плана.

Такав је био наш Бодо.

Бранислав Бодо Дробњак".

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Тагови :

Бранислав Бодо Дробњак

фудбалер

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