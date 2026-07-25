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Преминуо Чак Расел

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 20:01

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Преминуо Чак Расел
Фото: Youtube

Чувени холивудски редитељ и продуцент Чак Расел преминуо је у 74. години!

Расел је преминуо изненада у сриједу у свом дому у предграђу Сан Дијега, потврдила је америчким медијима његова супруга Ања, која га је затекла без свијести и позвала хитну помоћ, али љекари нису успјели да га реанимирају.

Био је познат као редитељ који је користио револуционарне визуелне ефекте у својим остварењима. Познат је по филмовима "Страва у Улици брестова 3: Ратници снова", "Маска" са Џимом Керијем, "Брисач" из 1996. године са Арнолдом Шварценегером у главној улози, "Благослови ово дијете" из 2000. године са Ким Бејсингер, као и "Краљ шкорпиона" из 2002. у којем је Двејн Џонсон остварио своју прву значајну улогу.

Расел је написао сценарио за хорор-трилер "Сновиђење" 1984. са Денисом Квејдом након чега је дебитовао као редитељ филмом студија Њу лајн синема "Страва у Улици брестова 3: Ратници снова” 1987. Тај филм је удахнуо нови живот серијалу о Фредију Кругеру, остваривши на биоскопским благајнама зараду од 44,8 милиона долара, готово једнаку укупној заради прва два дијела. Заједно са својим честим сарадником Френком Дарабонтом, режирао је и написао сценарио за римејк хорор филма "Блоб", а потом је уследио филм "Маска" 1994, у којем Џим Кери тумачи лик несташка који проналази древну маску и бори се против криминала.

Тај филм, снимљен са буџетом од 18 милиона долара, остварио је зараду од 351,6 милиона долара и донио номинацију за Оскара за најбоље визуелне ефекте.

(Телеграф)

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Тагови :

Чак Расл

Холивуд

редитељ

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