Преминуо Чак Расел

Аутор:АТВ редакција
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Чувени холивудски редитељ и продуцент Чак Расел преминуо је у 74. години!
Расел је преминуо изненада у сриједу у свом дому у предграђу Сан Дијега, потврдила је америчким медијима његова супруга Ања, која га је затекла без свијести и позвала хитну помоћ, али љекари нису успјели да га реанимирају.
Био је познат као редитељ који је користио револуционарне визуелне ефекте у својим остварењима. Познат је по филмовима "Страва у Улици брестова 3: Ратници снова", "Маска" са Џимом Керијем, "Брисач" из 1996. године са Арнолдом Шварценегером у главној улози, "Благослови ово дијете" из 2000. године са Ким Бејсингер, као и "Краљ шкорпиона" из 2002. у којем је Двејн Џонсон остварио своју прву значајну улогу.
Расел је написао сценарио за хорор-трилер "Сновиђење" 1984. са Денисом Квејдом након чега је дебитовао као редитељ филмом студија Њу лајн синема "Страва у Улици брестова 3: Ратници снова” 1987. Тај филм је удахнуо нови живот серијалу о Фредију Кругеру, остваривши на биоскопским благајнама зараду од 44,8 милиона долара, готово једнаку укупној заради прва два дијела. Заједно са својим честим сарадником Френком Дарабонтом, режирао је и написао сценарио за римејк хорор филма "Блоб", а потом је уследио филм "Маска" 1994, у којем Џим Кери тумачи лик несташка који проналази древну маску и бори се против криминала.
Тај филм, снимљен са буџетом од 18 милиона долара, остварио је зараду од 351,6 милиона долара и донио номинацију за Оскара за најбоље визуелне ефекте.
(Телеграф)
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