Блокирано једно од највећих медијских спајања Варнер Броса и Парамаунта

Аутор:АТВ редакција
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Федерални суд у САД привремено је зауставио планирано спајање компанија "Ворнер брос" и "Парамаунт" након заједничке тужбе 12 америчких држава, које сматрају да би то наштетило конкуренцији у индустрији медија и забаве.
"Парамаунт" је раније понудио 110 милијарди долара за преузимање "Ворнер броса", а понуда је прихваћена.
Двије компаније су гиганти у пословима филмских студија, платформи за стриминг и медија, а планирано је да њихов рад након спајања контролише извршни директор "Парамаунта" Дејвид Елисон.
Одлуком Окружног суда у Калифорнији, спајање компанија привремено је забрањено у наредних 14 дана, преносе амерички медији.
Суд је заказао рочиште за 3. август, када ће бити размотрен захтјев федералних држава за издавање привремене мјере, којом би се трансакција замрзнула док је судски поступак у току, преноси Срна.
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