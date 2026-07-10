Умрла легендарна Нада Царина!

Аутор:АТВ редакција
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Нада Царина, чувена југословенска и српска преводитељка, преминула је 21. јуна ове године.
Заједно са својим супругом Костом Царином, обиљежила је златно доба телевизије и кинематографије на нашим просторима, оставивши неизбрисив траг у домаћој култури.
Генерације гледалаца памте њихов препознатљиви потпис са одјавних шпица, који је деценијама био синоним за врхунски квалитет и професионализам.
jedna tužna ali ipak vest. preminula je Nada Carina moja komšinica iz Kapetan Mišine, žena poliglota koja je sa suprugom Kostom prevela sve filmove na FEST-u i na Televiziji Beograd ikad.— Zlatko Crnogorac (@pravac_hamburg) July 9, 2026
kaže se E.T-a za samo 24h jer je tako pristigla traka u cajtnotu. zbogom i hvala pic.twitter.com/9t4bNl43MT
Овај нераздвојни двојац превео је огроман број филмова и серија који су приказивани на Телевизији Београд, као и на култном београдском фестивалу ФЕСТ.
Одласком Наде Царине домаћа културна сцена изгубила је професорицу заната и једну од оних тихих хероина иза екрана, чије су ријечи обликовале нашу љубав према седмој умјетности.
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