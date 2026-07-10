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Умрла легендарна Нада Царина!

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 15:35

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Умрла легендарна Нада Царина!
Фото: Pixabay

Нада Царина, чувена југословенска и српска преводитељка, преминула је 21. јуна ове године.

Заједно са својим супругом Костом Царином, обиљежила је златно доба телевизије и кинематографије на нашим просторима, оставивши неизбрисив траг у домаћој култури.

Генерације гледалаца памте њихов препознатљиви потпис са одјавних шпица, који је деценијама био синоним за врхунски квалитет и професионализам.

Овај нераздвојни двојац превео је огроман број филмова и серија који су приказивани на Телевизији Београд, као и на култном београдском фестивалу ФЕСТ.

Одласком Наде Царине домаћа културна сцена изгубила је професорицу заната и једну од оних тихих хероина иза екрана, чије су ријечи обликовале нашу љубав према седмој умјетности.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Нада Царина

Београд

Србија

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