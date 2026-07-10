Умрла легендарна Нада Царина!

jedna tužna ali ipak vest. preminula je Nada Carina moja komšinica iz Kapetan Mišine, žena poliglota koja je sa suprugom Kostom prevela sve filmove na FEST-u i na Televiziji Beograd ikad.

kaže se E.T-a za samo 24h jer je tako pristigla traka u cajtnotu. zbogom i hvala pic.twitter.com/9t4bNl43MT