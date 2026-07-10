Нема климу, нема интернет, а кошта 700 евра за викенд: Ове цијене на Јадрану шокирале туристе

За разлику од ранијих година, слободан апартман данас није тешко пронаћи, а свему томе погодује то што је број апартмана драстично порастао.

Некада је током одржавања познатог музичког фестивала у Сплиту било готово немогуће пронаћи слободан смјештај. Грађани који нису изнајмљивали своје станове тих дана су често добијали позиве родбине и пријатеља који су тражили било какав кревет како би могли да проведу три дана на фестивалу електронске музике.

Са друге стране, дугорочни најам станова домаћем становништву постао је готово недоступан, посебно по цијенама које нису превисоке. Због тога се данас, првог дана овог фестивала, смјештај може пронаћи без већих потешкоћа. Питање више није може ли се пронаћи смјештај, него колико ће гости за исти морати да плате.

700 евра за апартман без климе и интернета

Претрагом онлајн портала за издавање смјештаја за период трајања фестивала - од петка до недјеље - могу се пронаћи огласи са врло високим цијенама, пише Далматински портал. Међу њима се посебно истиче апартман у самом центру Сплита који нуди шпорет, судоперу, микроталасну пећницу и два стара кревета, од којих је један кауч на развлачење. Иако нема ни клима-уређај ни интернет, две ноћи коштају невероватних 700 евра.

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У близини Хрватског народног позоришта у Сплиту нешто боље уређен апартман за једну особу за исти термин изнајмљује се за 1.080 евра. На Батинама се, пак, нуди стан у којем је видљиво да се током зиме у њему живи, а за двије ноћи једна особа треба да издвоји 800 евра.

У Рендићевој улици у Спинуту уређени апартман доступан је по "сниженој" цијени од 1.450 евра за двије ноћи, док је прије попуста износио чак 1.800 евра.

Цијене лете у небо

Судећи према тренутним цијенама, испада да је у појединим случајевима исплативије резервисати хотелски смјештај него апартман. Хотел са три звјездице недалеко од центра града за двије ноћи може се пронаћи за 656 евра, док хотел са четири звездице кошта 590 евра, уз укључен доручак. Истовремено се у Матошевој улици за 513 евра по особи нуди тек основно уређен смјештај са намештајем и креветима старије производње.

Они који желе да прођу повољније могу пронаћи кревет у хостелу у центру града за око 260 евра за двије ноћи или апартман у близини центра за приближно 440 евра. У поређењу са четвороцифреним износима, такве цијене дјелују знатно приступачније, пише Дневно.

Ситуација на Аирбнб-у није ништа другачија. Цијене смјештаја за две ноћи у Сплиту крећу се од нешто више од 300 па све до 3.000 евра. Дио таквих огласа вероватно ће пронаћи госте, али чињеница да је хотелска соба са доручком у појединим случајевима повољнија од скромно опремљеног апартмана показује колико су цијене смјештаја током фестивалских дана отишле у небо и колико су нереалне.