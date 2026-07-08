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Одлазак на пумпу задаје нове главобоље: Планула цијена дизела у БиХ

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 10:08

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Одлазак на пумпу задаје нове главобоље: Планула цијена дизела у БиХ
Фото: ATV

Возаче широм Босне и Херцеговине и даље највише занимају цијене горива, а разлике међу градовима поново су значајне.

Док се на појединим бензинским пумпама дизел може пронаћи по цијени нижој од 2.50 КМ, као што је у Цазину 2.29 КМ, у неким мјестима достиже цијену 2.94 КМ по литру.

Према доступним подацима за сриједу, 8. јула, најскупљи дизел тренутно се точи у Варешу гдје цијена износи око 2.94 КМ по литру.

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У Сарајеву дизел се креће око 2.68 КМ, док је бензин око 2.64 КМ по литру, што представља благи пораст у односу на раније. Сличне цијене биљеже се и у Мостару.

Међу повољнијим локацијама је Цазин гдје је дизел 2.50КМ по литру, док је у Тешњу цијена дизела око 2,66 КМ.

У Тузли возачи за дизел издвајају око 2,69 КМ, а за бензин око 2,64 КМ по литру.

Просјечна цијена горива у Босни и Херцеговини тренутно је око 2,80 КМ за дизел, док се бензин у просјеку креће око 2,76 КМ по литру.

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Разлика у цијени између најскупљих и најјефтинијих пумпи показује да возачи у појединим дијеловима земље за исти резервоар могу платити значајно више, преноси Радио Сарајево.

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Тагови :

Цијене горива

Дизел цијена

Босна и Херцеговина

гориво

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