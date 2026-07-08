Ударац на кафиће: Цијена разбуђује јаче од кафе

Аутор:АТВ редакција
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Цијена кафе порасла је на највиши ниво у посљедњих шест мјесеци, достигавши 3,57 долара по фунти (0,454 kg) кафе, усљед забринутости да би временске неприлике у Бразилу и Вијетнаму могле да смање будућу производњу и залихе и доведу до мањка понуде на тржишту.
Цијена је достигла 3,57 долара по фунти (0,454 kg) кафе, усљед забринутости да би временске неприлике у Бразилу и Вијетнаму могле да смање будућу производњу и залихе и доведу до мањка понуде на тржишту.
Бразил је највећи свјетски произвођач и извозник арабика кафе, док Вијетнам доминира у производњи робусте.
Према проценама стручњака за тржишта роба Зафера Ергезена, раст температуре и смањење падавина у овим земљама негативно утичу на цвјетање биљака кафе, што би могло да доведе до слабијег рода у наредној сезони, преноси Агенција Анадолија (АА).
Очекује да ће ефекти климатског феномена Ел Нињо трајати до првог квартала 2027. године, што додатно повећава ризике око будуће понуде, додао је Ергезен.
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Цијена кафе се током прве половине године кретала силазно, али је посљедњих недјеља преокренула тренд.
Почетком јула цијена је наставила раст и достигла 3,57 долара, приближивши се претходном максимуму од 3,72 долара забиљеженом 28. јануара.
Фунта је стандардна мјера за трговину кафом, посебно за уговоре на арабику на берзи у Њујорку, а актуелни шестомјесечни максимум одговара приближно цијени од 7,87 долара (6,88 евра) по килограму кафе.
(Телеграф Бизнис/Танјуг)
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