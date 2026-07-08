Детаљи драме на небу: Боинг се нагло спустио и нестао у мору?

Аутор:АТВ редакција
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У току је опсежна потрага за несталим авионом, а на терену су хитно ангажоване и морнарица и ваздухопловство.
Теретни авион са пет чланова посаде нестао је код обале Карачија, великог града у Пакистану, након чега је покренута велика спасилачка операција.
Боинг 737, који је био на путу за Карачи из Шарџаха у Уједињеним Арапским Емиратима, нагло се спустио и потпуно изгубио контакт са контролорима лета у уторак у 21:21 по локалном времену, саопштила је пакистанска ваздушна управа.
Авион је пријавио озбиљан проблем са навигационим системом само неколико минута прије драматичног спуштања, преноси ББЦ.
Авионом је управљала компанија K2 Airways, приватна теретна авио-компанија са сједиштем у Карачију. У саопштењу објављеном у сриједу, K2 Airways је идентификовао пет чланова посаде који су се налазили у авиону и поручио да "у потпуности сарађује са Пакистанском управом за цивилно ваздухопловство и другим владиним агенцијама".
"Настављамо се искрено молити за безбједност својих колега", стоји у званичној изјави компаније.
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Према прелиминарним подацима специјализоване платформе за праћење летова Flightradar24, авион је нагло промијенио висину прије него што је услиједило стрмоглаво спуштање.
Разне државне агенције, укључујући ратну морнарицу и ваздухопловство, хитно су распоређене у акцију потраге за несталом летјелицом, саопштила је управа аеродрома, преноси Дневник.хр.
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