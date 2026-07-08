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Детаљи драме на небу: Боинг се нагло спустио и нестао у мору?

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 10:59

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Авион
Фото: pexels/Nguyễn Hoàng Vă

У току је опсежна потрага за несталим авионом, а на терену су хитно ангажоване и морнарица и ваздухопловство.

Теретни авион са пет чланова посаде нестао је код обале Карачија, великог града у Пакистану, након чега је покренута велика спасилачка операција.

Боинг 737, који је био на путу за Карачи из Шарџаха у Уједињеним Арапским Емиратима, нагло се спустио и потпуно изгубио контакт са контролорима лета у уторак у 21:21 по локалном времену, саопштила је пакистанска ваздушна управа.

Авион је пријавио озбиљан проблем са навигационим системом само неколико минута прије драматичног спуштања, преноси ББЦ.

Потрага у коју су укључене војне снаге

Авионом је управљала компанија K2 Airways, приватна теретна авио-компанија са сједиштем у Карачију. У саопштењу објављеном у сриједу, K2 Airways је идентификовао пет чланова посаде који су се налазили у авиону и поручио да "у потпуности сарађује са Пакистанском управом за цивилно ваздухопловство и другим владиним агенцијама".

"Настављамо се искрено молити за безбједност својих колега", стоји у званичној изјави компаније.

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Према прелиминарним подацима специјализоване платформе за праћење летова Flightradar24, авион је нагло промијенио висину прије него што је услиједило стрмоглаво спуштање.

Разне државне агенције, укључујући ратну морнарицу и ваздухопловство, хитно су распоређене у акцију потраге за несталом летјелицом, саопштила је управа аеродрома, преноси Дневник.хр.

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пад авиона

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